Aldi verkauft Prosecco, der keinen Kater macht

Wer kennt es nicht? Nach ein paar Gläsern Prosecco brummt der Schädel am nächsten Tag gewaltig. Grund dafür sind unter anderem die Sulfite und Konservierungsstoffe in den alkoholischen Getränken.

Doch mit den stechenden Kopfschmerzen und den verlorenen Tagen im kuschligen Bett ist jetzt Schluss – zumindest in England. Dort verkauft Aldi ab sofort einen Prosecco, der keinen Kater machen soll. Ideal für die bevorstehenden Weihnachtszeit, in der Prosecco besonders beliebt ist. Den speziellen Schaumwein kann man jetzt in England kaufen.

Anbau ohne Pestizide und Herbizide

Der Anti-Kater-Prosecco trägt sogar ein Bio-Label und wird 30 Kilometer nordöstlich von Venedig hergestellt. Die Trauben des Schaumweins wachsen auf dem 150 Hektaren großen Anwesen der Corbezzo und werden von Hand gepflückt und schonend gepresst. Die Familie Corbezzo verzichtet beim Anbau und der Pflege auf Pestizide und Herbizide.

Nicht nur ist die Qualität des Schaumweins entsprechend gut, er ist auch ziemlich günstig. Lediglich umgerechnet 10 Euro kostet die Flasche. Angeblich soll der Wein wegen des schonenden Anbaus kaum Sulfite und Konservierungsstoffe enthalten und so ein katerfreies Trinken ohne Reue erlauben. Ob der Wein bald auch in der Schweiz erhältlich ist, ist nicht klar.

(L'essentiel/fur)