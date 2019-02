Michèle Detaille soll Michel Wurth ablösen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie RTL am Freitagabend berichtet, soll die Vizepräsidentin der Fedil, Michèle Detaille, die Nachfolge von Michel Wurth antreten. Die 61-Jährige Belgierin ist seit Juni 2018 im Amt.

Wurth stand 15 Jahre lang an der Spitze des Luxemburger Unternehmerverbandes. Am vergangenen Freitag kündigte er auf einer Pressekonferenz an, dass er sein Amt niederlegen wird.

(L'essentiel)