«Luxemburg weiß innovative Unternehmer zu schätzen»

Das Großherzogtum liegt unter den wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften weltweit an 19. Stelle. In Europa belegt Luxemburg den zehnten Platz. Das geht aus der jüngsten Weltrangliste hervor, die am Dienstagabend vom World Economic Forum (WEF) veröffentlicht wurde. Damit hat sich Luxemburg zum Vorjahr um drei Plätze verbessert. Dies sei vor allem auf die stärkere Berücksichtigung der Innovationsfähigkeit zurückzuführen.

Luxemburg «scheint die innovativen Unternehmer zu schätzen und ihre Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zu fördern», stellt der Bericht fest, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass Unternehmer «bei der Gründung ihrer Unternehmen länger brauchen als anderswo». Die Analyse der verschiedenen Märkte (Waren und Dienstleistungen, Arbeit, Finanzsektor) unterstreicht auch die starke internationale Präsenz des Großherzogtums. Ein kleiner Nachteil hierbei sei laut WEF aber, dass «Luxemburg nun die Beschäftigungsregion der Großregion, der Europäischen Union und sogar der ganzen Welt nutzt, um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken».

Die Umfrage, die zu diesen Ergebnissen führte, wurde zwischen Februar und April 2018 in Luxemburg unter der Schirmherrschaft der Handelskammer sowie unter wirtschaftlichen Entscheidungsträgern und Wirtschaftsführern durchgeführt. Die Vereinigten Staaten (1.), Singapur (2.), Deutschland (3.) und die Schweiz (4.) dominieren das Ranking in diesem Jahr.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)