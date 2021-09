VW bietet Elektroautos künftig im Abo an

Der Autobauer VW bietet Elektroautos ab Mittwoch in einem Abonnement-Modell an. Für das Volkswagen AutoAbo stünden 2000 bis 3000 Gebrauchtwagen der vollelektrischen Modelle ID.3 und ID.4 zur Verfügung, sagte ein Firmensprecher in Wolfsburg. Kunden können die Autos zwischen drei und sechs Monate lang fest mieten und dann monatsweise verlängern. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Ab heute gibt es @Volkswagen im #Abo! Einfach auf https://t.co/6shLwxfV4H bestellen und ca. 14 Tage später steht ein #vollelektrischer #ID3 oder #ID4 vor Ihrer Haustür. Ab 3 Monate Laufzeit. Das Preisschild: Ab 499 Euro pro Monat - nur der Strom kostet extra. pic.twitter.com/4SZYGiuNiK — Jörn Roggenbuck (@Joernroggenbuck) September 1, 2021

«Die Zahl der Menschen wächst, die ein Fahrzeug nicht unbedingt dauerhaft besitzen, es jedoch für einen definierten Zeitraum exklusiv nutzen möchten», sagte Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Dafür habe VW ein Angebot «zwischen Leasing und Sharing» entwickelt.

Abos sollen 20 Prozent des Umsatzes ausmachen

VW sieht das Abo als weiteren Schritt zur Digitalisierung des Vertriebs und dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Bis zum Jahr 2030 könnte ein Fünftel des Umsatzes auf Abos und andere Mobilitätsangebote entfallen, schätzte Zellmer.

Das neue Modell baut auf Erfahrungen mit einem Auto-Abonnement auf, das die Tochter VW Financial Services seit 2020 betreibt. Dort werden aber Neuwagen angeboten, es geht auch um Autos aller Typen.

(L'essentiel/dpa)