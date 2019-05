Vorstandsvorsitzender Zetsche tritt ab

Der scheidende Daimler-Chef Dieter Zetsche hat dem Autobauer zum Abschied noch einmal einen klaren Sparkurs vorgegeben. Die neuen Technologien in den Autos kosteten viel Geld. «Das heißt auch, dass Mobilität in Zukunft teurer wird», erklärte Zetschesagte am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Konzerns in Berlin. «Unsere Aufgabe als Unternehmen ist, den Anstieg für die Kunden zu begrenzen.»

Als Folge von weltweiten Handelskonflikten, Diesel-Rückrufen und Problemen bei der Umstellung auf den neuen Abgasteststandard WLTP hatte Daimler 2018 mehr als ein Viertel seines Gewinns eingebüßt. Und auch der Start ins Jahr 2019 verlief eher schleppend. «Das hatten wir erwartet, aber das macht es nicht besser», räumte Zetsche ein.

Der 66-Jährige übergibt seinen Posten als Vorstandschef mit dem Ende der Hauptversammlung an seinen Nachfolger Ola Källenius. Der Schwede wird den Konzern, sofern die Aktionäre zustimmen, grundlegend umbauen.

(L'essentiel/dpa)