Flughafen München begrüßt US-​​Airline mit «Sir Liberty»

Die Luftfahrtbranche ächzt unter der Corona-Krise und das Personal hat mit Androhung von Kündigungen, Kurzarbeit und Gehaltseinbußen gerade wenig zu lachen. Vielleicht entschied man sich am Flughafen München deshalb, die US-Airline United bei Ankunft ihrer wiederaufgenommenen Newark-Verbindung auf etwas andere Weise zu begrüßen.

Statt einem spektakulären Wasser-Salut der Flughafen-Feuerwehr begrüßte eine etwas andere Freiheitsstatue den Boeing-Jet. Offensichtlich hatte man statt einer eleganten «Lady Liberty» einen älteren Herren in die Kleider der Freiheitsstatue gehüllt, der mit Kranz auf dem Kopf und Fackel in der Hand auf einem Haushaltshocker die amerikanische Airline begrüßte.

Im Netz wird die amüsante Aktion größtenteils mit Begeisterung aufgenommen. «Endlich haben die Deutschen auch mal sowas wie Humor», schreibt zum Beispiel ein Twitter-User.

(dm/L'essentiel)