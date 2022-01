Die Regierung macht sich Sorgen um Liberty Steel

Die Zukunft der rund 200 Beschäftigten bei Liberty Steel in Düdelingen ist nach wie vor ungewiss. Franz Fayot (LSAP), der am Donnerstag vor den Abgeordneten des Wirtschaftsausschusses vorsprach, zeigte sich besorgt und sprach von «Elementen, die zur Vorsicht mahnen, was den Willen und die finanzielle Fähigkeit von Liberty Steel betrifft, seinen Verpflichtungen nachzukommen».

Der Wirtschaftsminister bezog sich auf finanzielle Schwierigkeiten des Konzerns, der den Standort 2018 von ArcelorMittal übernommen hatte. Die Insolvenz von Greensill bringt GFC Capital, die Muttergesellschaft von Liberty House, in Bedrängnis. «Immer mehr Unsicherheiten tauchen in dem Dossier auf», zitiert das Ministerium Franz Fayot in einer Stellungnahme. Das Ministerium erklärte, dass die Verhandlungen mit dem Unternehmen «noch nicht abgeschlossen» seien.

Die Belegschaft schmilzt

«Wir wissen nicht, welche Richtung diese Angelegenheit nehmen wird, aber der Minister hat angedeutet, dass die Regierung alles tun wird, um die Aktivitäten am Standort zu erhalten», sagte Francine Closener (LSAP), die Vorsitzende des Ausschusses. Robert Fornieri, Gewerkschaftssekretär der LCGB erwartet «Garantien von Liberty Steel». Er bedauere, dass ArcelorMittal aus wettbewerbsrechtlichen Gründen gezwungen war, einen funktionierenden Standort zu verkaufen.

Die Gewerkschaften wollen einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung umgesetzt sehen, wobei sich die Akteure im Prinzip einig sind. In der Zwischenzeit ist die Belegschaft bereits geschmolzen. Während vor einem Jahr noch etwa 260 Arbeitnehmer in Düdelingen arbeiteten, sind es jetzt noch etwas mehr als 200.

(jg/L'essentiel)