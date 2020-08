Airbnb verbietet Partys und begrenzt Gästezahl

Ausgelassen feiern in einer fremden Stadt: Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort sind Partys in allen Unterkünften, die über Airbnb gebucht werden, verboten. Zudem dürfen sich nur noch 16 Personen in einer Wohnung aufhalten, wie Airbnb mitteilt.

Wegen der Corona-Krise gelten strenge Regeln für Clubs und Bars. Das habe dazu geführt, dass vermehrt Partys in Privatwohnungen gefeiert würden – immer wieder in Airbnb-Unterkünften. Dieses Verhalten sei in Zeiten von Corona unverantwortlich und Airbnb wolle nichts damit zu tun haben.

Hotline für Nachbarn von Party-Wohnungen

Nicht autorisierte Partys waren schon immer verboten auf Airbnb. Allerdings konnten in einigen Wohnungen kleine Feste gefeiert werden, etwa Geburtstags- oder Babypartys. Letztes Jahr hat das Unternehmen die Liste der sogenannten Partyhäuser jedoch verschärft.

In den USA und Kanada wurde sogar eine Hotline für Nachbarn von Airbnb-Wohnungen eingerichtet. Diese konnten nicht erlaubte Partys dort direkt melden. Seither können Gäste unter 25 ohne positive Bewertungen Wohnungen nur noch vor Ort buchen.

