Für zwei Stunden war er der reichste Mann der Welt

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes erscheint achtmal jährlich und veröffentlicht Ranglisten über die reichsten und erfolgreichsten Menschen der Welt. Jeff Bezos, der 1994 das Online-Warenhaus Amazon gründete, steht eigentlich schon das vierte Jahr in Folge an der Spitze auf dem ersten Platz mit einem Vermögen von 177 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei steht Elon Musk und auf Platz vier dann erst Bill Gates. Auf Platz drei sitzt Bernard Arnault. Ebendieser schaffte es am Dienstagnachmittag immerhin für zwei Stunden auf den obersten Podestplatz.

Louis Vuitton, Tag Heuer, Dom Pérignon und Co.

Wer aber ist Bernard Arnault? Der 72-Jährige ist der Chef des Luxusgüter-Konzerns LVMH. Der Konzern hat eine Marktkapitalisierung von 322 Milliarden Euro und die größten dazu zählenden Firmen sind unter anderem: Louis Vuitton, Tiffany&Co, Christian Dior, Hennessy, Tag Heuer und Dom Pérignon.

In Baufirma gearbeitet und Dior gekauft

Arnault studierte Ingenieurwissenschaften und arbeitete nach seinem Abschluss in der Baufirma seines Vaters. Mit einem Kredit von 90 Millionen Euro kauft er eine Firma Namens Agache-Willot-Boussac, die Marken wie das französische Kaufhaus Bon Marche und das Modehaus Christian Dior besaß. Er benannte die Firma um, entließ 9000 Mitarbeiter und verdiente mit Teil-Verkäufen 500 Millionen Euro.

Tennis mit Federer, Champagner mit Steve Jobs

In den späten 80er-Jahren sagte Arnault, sein Ziel sei es, innerhalb des folgenden Jahrzehnts das weltweit größte Luxusunternehmen zu leiten. Er heiratete zweimal und hat fünf Kinder, von denen vier in verschiedenen Positionen in seinen Unternehmen mitarbeiten. Mit seiner Frau wohnt der Milliardär in Paris, hat aber auch Immobilien in Los Angeles und Beverly Hills und spielt gelegentlich mit Roger Federer Tennis.

Berichten zufolge war Arnault mit dem Apple-Gründer Steve Jobs befreundet. Einmal sagte dieser zu Arnault: «Ich weiß nicht, ob mein iPhone in 50 Jahren noch ein Erfolg sein wird, aber ich kann Ihnen sagen, jeder wird noch Ihren Dom Pérignon trinken.»

(L'essentiel/Angela Rosser)