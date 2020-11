US-Investoren und -Finanzmanager haben sich am Samstag erleichtert über den Ausgang der Präsidentschaftswahl und die Abwahl von Präsident Donald Trump geäußert. «Biden ist eine gute Nachricht für die Märkte», sagte Christopher Stanton, Chef-Investor bei Sunrise Capital Partners, zum Wahlsieg von Joe Biden. «Wir sind alle so müde davon, von den Trump-Tweets hin- und hergeschleudert zu werden», fügte er hinzu. «Märkte mögen den Wahlausgang, denn Biden ist nicht zu weit links», sagte Jim Awad, Direktor bei Clearstead Advisors. «Es wird eine lautigte Regierung geben, nicht eine Tweet-Regierung.»

Der Chef der größten US-Bank JPMorgan, Jamie Dimon, rief zur Ruhe auf. «Jetzt ist die Zeit für Einheit», schrieb er in einer Mitteilung. «Wir müssen das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl anerkennen wie wir es mit jeder Wahl gemacht haben», fügte er in Anspielung auf die Weigerung von Trump hinzu, seine Niederlage einzugestehen. «Ich bin begeistert, erleichtert und sehr hoffnungsvoll für die Zukunft dieses Landes», teilte Robert Wolf, Chef von 32 Advisors, Spender der Demokraten und Ex-Manager bei UBS mit.

Ankündigungen mit Spannung erwartet

Während seiner Kampagne hatte Biden eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die an den US-Finanzmärkten Sorgen vor Steuererhöhungen und mehr Regulierung ausgelöst hatten. Mit Spannung wird nun erwartet, wie sein Kabinett aussehen wird. Einige der Minister werden einen großen Einfluss auf die erwarteten Verhandlungen mit dem Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket haben. Unklar bleiben zunächst die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Nach vorliegenden Ergebnissen werden die Demokraten vermutlich nicht die Mehrheit im Senat übernehmen, was sie zu Kompromissen mit den Republikaner zwingen würde. Dies sorgte bereits in der vergangenen Woche für Erleichterung an den Märkten.

(L'essentiel/REUTERS)