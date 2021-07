Chef von Tabakkonzern fordert Rauchverbot

Es gibt Branchen, die ein besseres Ansehen haben als die Tabakindustrie. Seit den 1970er Jahren hat sich in den meisten westlichen Ländern die Gewissheit durchgesetzt, dass der regelmäßige Zigarettenkonsum zu schweren gesundheitlichen Schädigungen führen kann. Bis heute setzt die Industrie regelmäßig auf dubiose Studien unseriöser Anbieter, die die Harmlosigkeit ihrer Produkte beweisen oder zumindest die (eigentlich erdrückende) wissenschaftliche Evidenz zur Schädlichkeit von Rauchen oder Passivrauchen untergraben sollen.

Die wissenschaftliche Fachzeitschrift Journal of Public Health Research bezeichnete die Industrie in einem Artikel von 2017 denn auch als «Pionierin der Fake News» und schlug als Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Tabak-Präventionsmaßnahme den sogenannten Scream-Test vor: Je vehementer die Tabakindustrie sich gegen eine Maßnahme wehrt, desto wirksamer wird diese in der Anwendung sein.

«Gesundheits- und Wellnessanbieter»

Vor diesem Hintergrund ist wohl auch das Statement von Jacek Olczak zu verstehen, dem CEO des in der Schweiz ansässigen Konzerns Philip Morris: Gegenüber britischen Medien forderte er ein vollständiges Verbot von Zigaretten ab 2030, analog zum Verbot von Benzinfahrzeugen, welches dann dort gelten soll. Der Konzern könne sich eine «Welt ohne Zigaretten» vorstellen und je früher diese real würde, desto besser.

Worum es bei Olczaks Aussagen eigentlich geht, wird dann einige Sätze später klar: Mit der Forderung sollen vor allem die «rauchfreien Alternativen» angepriesen werden, die Philip Morris seit einigen Jahren anbietet. Mit dem Verbot von konventionellen Zigaretten sollen die Konsumentinnen und Konsumenten davon abgebracht werden, sich die elektronischen Sucht-Stifte, wie sie Philip Morris seit einigen Jahren unter dem Namen IQOS verkauft, als «schädlicher als Zigaretten» vorzustellen. Der Konzern will sich derzeit zum «Gesundheits- und Wellnessanbieter» wandeln.

Laut der WHO sterben jährlich acht Millionen Menschen weltweit am direkten oder indirekten Tabakkonsum.





(L'essentiel/nsa)