Arbeitsminister und OGBL legen Prioritäten fest

«Positiv, konstruktiv und freundlich». Mit diesen Worten beschrieb OGBL-Präsident, André Roeltgen, das erste offizielle Treffen zwischen der Gewerkschaft und dem neuen Arbeitsminister Dan Kersch. Es wurden eine Vielzahl an Themen angesprochen, «ohne jedoch dabei ins Detail zu gehen».

Vielmehr wurden die Prioritäten für die kommenden Monate festgelegt. Zur Sprache kamen auch Gesetzentwürfe, die in der vergangenen Legislaturperiode nicht verabschiedet wurden. «Wie der Minister sagte, sollen beispielsweise die Gesetze über das Zeitsparkonto oder über Praktika in Unternehmen so schnell wie möglich verabschiedet werden», so Roeltgen.

«Das Gesetz muss restriktiv bleiben»

Die OGBL nutzte die Gelegenheit, um auf einen weiteren zentralen Punkt einzugehen: die Sicherung der Arbeitsplätze in Zeiten der wachsenden Digitalisierung. «Das Arbeitsrecht muss unbedingt gestärkt werden, besonders in puncto Arbeitsverträge. Arbeitnehmer müssen besser vor Entlassungen geschützt werden», erklärt Roeltgen weiter.

Die Regelung der Öffnungszeiten im Einzelhandel wurde ebenfalls besprochen. Die Gewerkschaft ist der Meinung, dass «das Gesetz nicht ohne weiteres ausgeweitet werden dürfe» und «jede einzelne Ausnahme, wie verkaufsoffene Sonntage, im Rahmen von Vertragsverhandlungen besprochen wird», wie der OGBL-Präsident betonte. «Andernfalls hat immer der Arbeitnehmer das Nachsehen.»

André Roeltgen und Dan Kersch am Mikrofon bei «L'essentiel Radio»:

(Thomas Holzer/L'essentiel)