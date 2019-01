Luxemburg bleibt zweitgrößter Finanzplatz

Die luxemburgische Investmentfondsbranche hielt ihre verwalteten Vermögen im Jahr 2018 leicht über vier Billionen Euro. Der Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei auf ein «schwieriges und instabiles Umfeld» und ein «schwankendes Marktumfeld» zurückzuführen, kommentierte Denise Voss, Präsidentin der Luxembourg Association of Investment Funds (Alfi), auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Uneinigkeit über die Abonnementsteuer



Alfi steht im Allgemeinen im Einklang mit den Prioritäten der neuen Regierung im Finanzbereich. Aber es gibt noch Meinungsverschiedenheiten über die von den Anlegern gezahlte Abonnementsteuer, die Alfi gerne verringert hätte. Alfi sieht darin ein Konkurrenzproblem. «Bei einigen Billigprodukten ist die Besteuerung etwa untragbar. Für einige Marktteilnehmer wird die Steuer zu einer Verbindlichkeit, die sinken könnte. Es gibt Offshoring oder Verlagerungen dieser Art von Produkten, das sind Zeichen, die es zu interpretieren gilt», warnte Freddy Brausch, Vizepräsident, der sich für eine eingehende Analyse der Steuer je nach Produkten und Anlegerkategorien ausspricht.



Der nahende Brexit hat zu dieser Instabilität beigetragen, auch wenn die ersten Effekte auf den Finanzplatz Luxemburg eigentlich positiv sind. 41 Prozent der im vergangenen Jahr im Großherzogtum neu errichteten Investmentfonds wurden von britischen Unternehmen gegründet, zudem kommen zwischen 17 und 18 Prozent der zusätzlichen Vermögenswerte aus dem Vereinigten Königreich. Dreiundzwanzig britische Unternehmen, die im Bereich der Vermögensverwaltung tätig sind, haben ebenfalls ihren Umzug oder den Ausbau ihrer Aktivitäten in Luxemburg zum Ausdruck gebracht.

Luxemburgischer Markt bleibt der erste in Europa

Dies sollte ein langfristiger Prozess werden, und wir müssen nun prüfen, wie wir weiterhin mit diesen Managern zusammenarbeiten und ihnen Lösungsansätze offerieren können», sagt Voss. Diese Haltung der Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) in Luxemburg, die darauf hinwies, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Märkten fortgesetzt wird, wurde begrüßt.

Angesichts dieses instabilen Kontexts, dürfe man nicht in Panik geraten, beruhigte der Präsident des CSSF. Die Grundlagen blieben solide. Der luxemburgische Markt bleibe der erste in Europa und der zweite in der Welt nach den Vereinigten Staaten. Gründe für die Zufriedenheit sind unter anderem die 45,4 Prozent der in Europa in Fonds investierten «Neu-Gelder» in Höhe von 231,8 Milliarden in Produkte, die aus Luxemburg stammen. Die Position bei alternativen Fonds stärkt sich (11,6 Prozent des europäischen Marktes, vierter Platz), mit einer Dominanz im grenzüberschreitenden Vertriebssegment.

Nachhaltige Finanzierungen sind Priorität

«Nachhaltige Finanzierungen werden «die Priorität für 2019› sein», sagte Anouk Agnes, stellvertretender Direktor der Luxemburgische Investmentfondvereinigung (Alfi). «Wir sehen bereits die Vorteile auf dem Markt. In Europa sind wir die Nummer eins (31 Prozent der Fonds und 39 Prozent der verwalteten Vermögen von 476 Milliarden Euro, Anmerkung der Redaktion). Die Europäische Kommission ist in diesem Bereich aktiv, und unsere Position ermöglicht es uns, die Debatte zu beeinflussen.» Transparenz habe außerdem einen Einfluss auf das Vertrauen der Anleger. «Wir müssen gegen das Green Washing kämpfen, das darin besteht, zu sagen, dass die Fonds ‹grün› sind, wenn dies nicht der Fall ist», erklärt sie.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)