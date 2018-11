Bröcker übernimmt bei Villeroy & Boch Luxemburg

Seit Anfang November ist Peter Bröcker neuer Geschäftsführer bei Villeroy & Boch Luxemburg. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Luxemburger tritt damit die Nachfolge von Laurent Turmes an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen habe. Bröcker arbeitete zuvor in Unternehmensniederlassungen in Großbritannien und Italien. Am Standort Luxemburg beschäftigt das saarländische Unternehmen aus Mettlach rund 80 Mitarbeiter.

(sw/L'essentiel)