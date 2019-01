E-​​Autos im Mittelpunkt des Autofestivals

Artikel per Mail weiterempfehlen

52.811 Neuwagen – so lautet die Verkaufs-Bilanz vom luxemburgischen Markt für das vergangene Jahr 2018, damit erreichte die Automobilbranche einen neuen Verkaufsrekord. Eine gutes Omen auch für die bald eröffnende 55. Ausgabe des Autofestivals in Luxemburg. Sie findet von Samstag, 26. Januar, bis Montag, 4. Februar, statt. Rund 75 Autohäuser aus dem ganzen Großherzogtum nehmen an der Messe mit 130 Showrooms teil. Etwa 50 neue Produkte wurden für die Messe angekündigt.

Adal und Fegarlux fusionieren



Die beiden Organisationsverbände des Autofestivals, Adal und Fergalux, gaben am Montag ihre Fusion bekannt. Der neue Verband vereint nun 180 Unternehmen der Automobilbranche mit mehr als 5000 Mitarbeitern. Es gehe darum, mit einer Stimme zu sprechen, an Effizienz zu gewinnen und neue Aufgaben anzugehen, sagen die Präsidenten Benji Kontz und Philippe Mersch. Zunächst sollen die beiden Verwaltungsräte zusammengeführt werden, die Aufgaben- und Positionsverteilung soll dann bis Mitte 2019 abgeschlossen sein.

Für Leute aus der Branche ist die Veranstaltung ausschlaggebend, denn ein Drittel der jährlichen Abschlüsse resultieren aus den Bestellungen, die in dieser Woche getätigt werden. Philippe Mersch, Präsident von Fegarlux (dem Verband der Werkstattbesitzer in Luxemburg) zeigt sich optimistisch: «Während des Festivals werden auch viele Elektrofahrzeuge präsentiert, die langsam interessant werden», sagt er, es sei an der Zeit sich für diesen Fahrzeugtyp zu interessieren, auch wenn man ihn noch nicht kaufen wolle.

Elektromobilität vorantreiben

Alternative Antriebe (Hybrid- und Elektro) bleiben jedoch, auch wenn sie sich positiv entwickeln, marginal (weniger als 1,5 Prozent). Das Ziel der Regierung, die Elektromobilität voranzutreiben – unter anderem mit einer angekündigten Ersetzung der Steuererleichterung durch eine Prämie für den Kauf von emissionsfreien Fahrzeugen – könnte den Verkauf tatsächlich erhöhen, so hoffen die Organisatoren des Autofestivals.

Der Markt selbst war im vergangenen Jahr durch einen Kurswechsel bei den Pkw-Neuzulassungen geprägt, 48,9 Prozent kauften einen Benziner, 46,9 Prozent ein Dieselauto. «Diesel wurde jahrelang durch staatliche Anreize befördert, dies ist heute nicht mehr der Fall, nun teilen sich Benzin- und Dieselmotoren den Markt», sagt Benji Kontz, Präsident von Adal (Verband der luxemburgischen Autohändler.

Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, können interessierte Besucher bereits auf myauto.lu einen Blick auf die auf dem Festival präsentierten Modelle werfen.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)