Bezos-​​Vermögen wäre in bar 1900 Tonnen schwer

Am Montag hat Jeff Bezos sein Vermögen um 13 Milliarden Dollar gesteigert. Das ist selbst für den steinreichen Amazon-Chef ein Rekord: Es ist der größte Sprung innerhalb eines einzigen Tages, den der Milliardärs-Index von Bloomberg je verzeichnet hat.

Ungeachtet der Pandemie ist Bezos’ Vermögen dieses Jahr bereits um 74 Milliarden Dollar gewachsen und beträgt derzeit insgesamt 189,3 Milliarden Dollar. Wie soll man sich derart viel Geld überhaupt vorstellen?

460 Jahre, um Geld zu zählen

Würde der reichste Mann der Welt auf einen Schlag sein gesamtes Vermögen in Bargeld umwandeln, bräuchte er viel Platz – und Kraft: Der Geldhaufen würde knapp 1900 Tonnen wiegen. Die größte Dollar-Note ist der 100er, der rund 1 Gramm wiegt. Damit wären 189,3 Milliarden Dollar in Hunderternoten etwa so schwer wie 20 Blauwale zusammen. Von den rund 11,5 Milliarden 100er-Noten im Umlauf müsste Bezos gut ein Sechstel zusammenklauben – denn würde er auch kleinere Noten benützen, würde das ganze Vermögen schnell noch schwerer werden.

Selbst wenn Bezos sein Vermögen in Form von 1,89 Milliarden Hunderternoten zusammentragen würde, könnte er das Geld nicht selber zählen. Nur um von eins auf eine Million zu kommen, brauchte der Rekordhalter Jeremy Harper im Jahr 2007 insgesamt 89 Tage. Hochgerechnet bräuchte der Milliardär über 460 Jahre, um sein Geld zu zählen. Selbst wenn er nie schlafen würde und pro Sekunde eine Zahl sagen könnte, würde es noch 60 Jahre dauern.

Der Louvre und McDonald's wären kein Problem

Sollte ihm Amazon irgendwann nicht mehr gefallen, könnte Bezos sich für sein Vermögen locker mal eine andere Firma unter den Nagel reißen. So sind zum Beispiel der Kleiderhändler Nike und die Fast-Food-Kette McDonald’s derzeit je um die 140 Milliarden Dollar wert.

Ob Sportwagen, Segeljacht oder Luxusuhr: Bezos dürfte Schwierigkeiten haben, sein Vermögen mit dem Kauf von einzelnen Gegenständen aufzubrauchen. Etwas anders sieht es mit besonders teuren Immobilien aus: Stünden sie zum Verkauf, könnte der Amazon-Chef sich den Louvre mitsamt den Kunstwerken, den Palast von Versailles sowie die Verbotene Stadt in Peking für insgesamt geschätzt 166 Milliarden Dollar leisten.

Das International Institute for Sustainable Defahrradpment schätzt, dass es um die 11 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde, um den Welthunger zu beenden. Ist Bezos in einer wohltätigen Stimmung, könnte er das weltweite Hungerproblem also für über 15 Jahre lang lösen.Die amerikanischen Staatsschulden von 26 Billionen Dollar kann auch der Milliardär nicht selbst tilgen.

