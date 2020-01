Nestlé ist wertvollster Konzern Europas

Das wertvollste Unternehmen der Welt kommt in diesem Jahr erstmals aus Saudi-Arabien: Nach seinem Börsengang im Herbst wird der Ölriese Saudi Aramco mit 1,88 Billionen Dollar bewertet. Das zeigt eine Erhebung der Unternehmensberatung EY.

Dominiert wird die Börsen-Rangliste 2019 ansonsten wie gehabt von den USA. Von dort kommen sieben der zehn am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt: Apple hat mit einem Börsenwert von 1,29 Billionen Dollar Microsoft überholt, das die Top 10 vor zwölf Monaten noch angeführt hatte.

Nestlé teuerster Konzern Europas

Dahinter folgen Internet-Riesen wie die Google-Mutter Alphabet oder Facebook. Insgesamt sind sieben Konzerne in den Top-10-Unternehmen mit digitalem Geschäftsmodell.

In den Top 100 sind aber auch hiesige Unternehmen vertreten. So kommt die Nummer eins in Europa aus der Schweiz: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wird an der Börse mit 323 Milliarden Dollar bewertet und belegt damit weltweit Rang 16.

(L'essentiel/dob)