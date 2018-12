Starbucks und McDonald's wollen Pornos blockieren

Im kommenden Jahr will Starbucks eine Software-Lösung lancieren, die Café-Besucher daran hindern soll, über das lokale WLAN Pornos zu schauen. Das Unternehmen war schon seit Jahren unter Druck, etwas gegen den Pornokonsum über das öffentliche Netzwerk zu unternehmen, wie Business Insider berichtet.

Rund 25.000 Personen haben eine Petition unterschrieben, die Starbucks dazu auffordert, Pornofilter einzurichten. Sie stammt von den Konsumentenschützern der Organisation Enough Is Enough, die zuvor bereits Restaurantketten wie McDonald's dazu bewegt hatte, in den USA Pornofilter einzuführen.

Donna Rice Hughes, Präsidentin von Enough Is Enough, kritisiert, dass Starbucks sich nicht um das Anliegen der Organisation kümmere.

McDonald's will künftig Pornos blockieren

Auch bei vielen anderen Restaurants ist der Zugriff auf sexuell explizite Inhalte über das öffentliche WLAN möglich. Weder McDonald's noch Burger King blockieren Pornoseiten. Dabei nutzt McDonald's im US-Heimmarkt bereits seit längerem Filter für pornografische Inhalte. Eine Sprecherin von McDonald's sagt dazu: «Aktuell arbeiten wir daran, den Zugang zu pornografischen Seiten in Zukunft einzuschränken.»

(L'essentiel)