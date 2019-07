Ein Cactus in Lallingen auf 7500 Quadratmetern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Baubeginn des neuen Cactus Einkaufszentrums Lallingen in Esch/Alzette ist für Ende dieses Jahres, «wenn nicht sogar Anfang nächsten Jahres» geplant, so Roland Schonckert, Verwalter und Direktor der Group Cactus, gegenüber dem Tageblatt. Er sprach ausführlich über das Projekt, das 2022 fertiggestellt sein soll.

Der neue Gebäudekomplex der luxemburgischen Vertriebsgruppe entlang der Rue de Mondercange wird zwei Drittel der Fläche für den Einzelhandel und ein Drittel für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Mit 7500 Quadratmetern Verkaufsfläche wird dieser neue Cactus der drittgrößte des Landes sein, hinter dem Belle Étoile und dem Einkaufszentrum in Bartringen. Roland Schonckert sieht im Einkaufszentrum zudem 15 bis 17 Geschäfte vor, «mit einem Mix aus Optikern, Reisebüros, Textilreinigung, Zeitungshändlern und Friseuren», gibt er dem Tageblatt gegenüber Auskunft.

Platz für 60 Wohnungen

In der Wohnanlage werden rund sechzig Wohnungen Platz finden, von denen die größte maximal 90 Quadratmeter groß sein wird. Sie werden direkt von Cactus gemietet. Auf die Frage nach der Zukunft des aktuellen Einkaufszentrums Cactus an der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette antwortet Roland Schonckert: «Es gibt noch keinen genauen Plan.»

Die Nähe des Standortes zum ehemaligen ArcelorMittal-Werk in Esch/Schifflingen deutet jedoch darauf hin, dass von beiden Standorten erwartet werden kann, dass sie das gleiche Schicksal teilen und sich im Rahmen der Sanierung von Altlasten gemeinsam entwickeln.

(Patrick Théry/L'essentiel)