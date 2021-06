Chefin schenkt Angestellten eine Woche Gratisferien

Zahlreiche Unternehmen holen Personen vom Homeoffice zurück ins Büro. Dass dies eine belastende Situation trotz Abklingen der Pandemie ist, hat Whitney Wolfe Herd, CEO der US-amerikanischen Dating-App Bumble, erkannt.

Die 31-Jährige hat deshalb ihren Angestellten eine Woche Gratisferien geschenkt. Vom Pandemie-Benefit profitieren rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser Woche (vom 21. Juni hinweg) eine Woche bezahlte Ferien haben. Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Badoo, einer Dating-App im Besitz von Bumble, gilt die Gratisferienregelung.

Linkedin machte es vor

«Wie jeder andere auch, hat unser globales Team eine sehr herausfordernde Zeit während der Pandemie gehabt», sagte ein Sprecher von Bumble.

Die Entscheidung von Bumble, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zusätzliche Ferienwoche zu gewähren, folge der Entscheidung der Karriere-Plattform Linkedin, die im April ihren Angestellten frei gab.

«Wir wollten sicherstellen, dass wir ihnen etwas Wertvolles geben können. Und was wir im Moment für am wertvollsten erachten, ist Zeit für uns und um zu verreisen», so Linkedins Personalchef Teuila Hanson.

Jüngste Selfmade-Milliardärin

Die Bumble-App ist laut dem Business-Magazin «Entrepreneur» dafür bekannt, progressiv und feministisch zu sein, da Frauen auf der App die Konversation beginnen müssen, sobald zwei Nutzer miteinander gematcht werden.

Wolfe Herd leitet das Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas. Sie machte im Februar Schlagzeilen, als sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt ernannt wurde. Das Tech-Unternehmen hatte bei seinem Börsengang mit einem Anfangskurs von 43 US-Dollar pro Aktie 2.2 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Wolfe Herd war auch Mitbegründerin der Dating-App Tinder, mit der sie sich einen schwierigen Rechtsstreit wegen sexueller Belästigung lieferte. Als Teil des Vergleichs wurden ihr eine Million US-Dollar plus Aktien des Unternehmens zugesprochen.



(L'essentiel/Bianca Lüthy)