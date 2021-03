ArcelorMittal investiert 70 Millionen Euro

ArcelorMittal hat am Donnerstag Investitionen in Millionenhöhe für sein Werk in Differdingen angekündigt. «Wir kämpfen auf einem Weltmarkt. Wir müssen also für morgen wettbewerbsfähig sein», sagte Thomas Georges. Der CEO von ArcelorMittal in Differdingen (700 Mitarbeiter) stellte am Donnerstag im Beisein von Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP), die jüngsten Großinvestitionen vor: «70 Millionen Euro sollen zwischen 2021 und 2025 investiert werden», sagte Georges.

Am Standort Differdingen wird demnach ab 2022 ein verbessertes thermomechanisches Behandlungsverfahren zum Einsatz kommen, um Stahlträger von «außergewöhnlicher Qualität» produzieren zu können, wie es hieß. Kosten: 8,5 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde bereits 2020 in Differdingen eine neue Rollenrichtmaschine in Betrieb genommen, die die Effizienz des Produktionsprozesses steigern werde. Das im Jahr 2018 initiierte Projekt hat ein Investitionsvolumen von insgesamt 40 Millionen Euro.

Coronakrise, steigende Rohstoffpreise und Überkapazität

Eine am 25. Januar des vergangenen Jahres geschlossene Vereinbarung zwischen der Regierung, den Sozialpartnern und ArcelorMittal Luxemburg sieht den Abbau von 536 Stellen bis 2025 vor. Dadurch reduziert sich die Belegschaft auf 3000 Mitarbeiter. Gleichzeitig wurden Investitionen in Höhe von 165 bis 205 Millionen Euro in den Werken Belval, Differdingen, Rodingen und Bissen angekündigt. Diese Investitionen sollen die Nachhaltigkeit der Branche im Land in einem schwierigen Umfeld sicherstellen.

Der Stahlhersteller sieht sich nicht nur mit den Auswirkungen der Gesundheitskrise (halbierte Aufträge im Bau- und Automobilsektor) konfrontiert, sondern auch mit der globalen Stahlüberkapazität und steigenden Rohstoffpreisen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)