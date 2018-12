Firmen geht es gut, aber Wachsamkeit ist angesagt

In Luxemburg sind die Reallöhne seit 2016 um sechs Prozent gestiegen, während die Produktivität um fünf Prozent gesunken ist, so Carlo Thelen, der Generaldirektor der Handelskammer. Die Arbeitskosten gehören zu den am häufigsten genannten Anliegen der 528 luxemburgischen Unternehmen, die an der Eurochambres-Umfrage der Handelskammer teilgenommen haben. «Wir sind eindeutig auf dem falschen Weg. Das Index-System sollte ein wenig geändert werden. Tranchen sollten mindestens 18 Monate auseinander liegen», so Carlo Thelen. Dies ist umso wichtiger, falls die Ölpreise weiter steigen sollten. Die Forderung wurde dem Formateur bereits bei den Koalitionsgesprächen im Oktober vorgelegt.

Insgesamt sehen die luxemburgischen Unternehmen aber nicht allzu pessimistisch in die Zukunft. So schätzen 70 Prozent der Befragten, dass das Wirtschaftsklima 2019 trotz der Unsicherheiten, die den internationalen Markt belasten (Brexit, weniger Wachstum in den Nachbarländern, Aufleben des Protektionismus), unverändert bleiben wird. «Aus der Studie geht auch hervor, dass 2017 der Höhepunkt des Konjunkturzyklus war und dass sich 2018 und 2019 eine entsprechende Verlangsamung abzeichnet», so Carlo Thelen. Das betrifft auch Luxemburg, das «keine Insel ist und stark von den internationalen Trends, vor allem in der Eurozone und den Nachbarländern, beeinflusst wird». Das führt dazu, dass Unternehmen vorsichtiger werden. «Nur noch 30 Prozent beabsichtigen, ihre Investitionen im kommenden Jahr zu erhöhen. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil noch bei 40 Prozent.»

Rekrutierung wird schwieriger

Das größte Problem für luxemburgische Unternehmen ist jedoch die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Mittlerweile nennen 64,4 Prozent der Befragten diesen Umstand als kritisch, während es im vergangenen Jahr noch 55,3 Prozent und vor zwei Jahren nur 48 Prozent waren. «Unternehmen im Land haben große Rekrutierungsprobleme. Wir suchen nach Wegen, um die besten Talente in Zeiten einer äußerst dynamischen Wirtschaft für uns zu gewinnen. Dies könnte zu einem ‹Kampf um Talente› führen», erklärt Carlo Thelen. «Wir müssen hier in Luxemburg noch besser ausbilden, aber auch weiterhin Talente aus dem Ausland motivieren, zu uns zu kommen», ergänzt er. Auch flexiblere Arbeitszeiten seien ein wichtiger Punkt. «Die Unternehmen müssen einen Handlungsspielraum erhalten, durch den sie flexibler organisieren können. Wenn das Auftragsbuch voll ist, ist es notwendig, mehr zu arbeiten als wenn es leer ist. Sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber sind pragmatische Lösungen erforderlich. Eine starre Zwangsjacke, die jedem auferlegt wird, hilft uns nicht weiter.»

Zu den Herausforderungen für die Unternehmen gehört auch die als zu schwach eingestufte Binnennachfrage, genauso wie die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, welche sich negativ auf die Produktionskosten auswirken. Die Handelskammer schlägt vor, die staatlich festgesetzten Preise für zwei Jahre einzufrieren. Die Institution setzt sich auch für eine Beschleunigung der Digitalisierung ein. «Der luxemburgischen Wirtschaft geht es zum momentanen Zeitpunkt weiterhin gut, aber wir müssen wachsam bleiben», fasst Carlo Thelen zusammen.

(JW/L'essentiel)