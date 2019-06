900 Ford-​​Mitarbeiter stehen im Juni auf der Straße

Noch im Juni verlieren 900 Beschäftigte am Ford-Standort Saarlouis ihren Arbeitsplatz. Das teilte das Unternehmen am Dienstag auf einer Betriebsversammlung mit. Davon betroffen sind 500 Leiharbeiter und 400 festangestellte Mitarbeiter. Insgesamt will Ford in Saarlouis 1600 Stellen streichen.

Ende Juni stellt das Werk die Produktion des C-Max ein sowie die Nachtschicht ein. Schon zu Beginn des Jahres hatte der Autobauer hunderte Stellen abgebaut. Der Abbau in den Ford-Werken Saarlouis stellt auch die Zulieferer vor Probleme: Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall sind weitere 700 Jobs bedroht.

In Saarlouis wird weiterhin das Modell «Focus» im Zwei-Schicht-Betrieb gebaut. Dadurch soll der Standort bis ins Jahr 2024 gesichert sein.

(sw/L'essentiel)