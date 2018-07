Gute Aussichten für den Versicherungssektor

«Die Versicherungsbranche ist in ausgezeichneter Verfassung», freut sich Claude Wirion. Der Präsident des Commissariat aux assurances (CAA) zog zufrieden Bilanz über das Jahr 2017. «Alle Sektoren haben Fortschritte gemacht.» Die Lebensversicherungsbranche hat sogar ein historisches Ergebnis von 307 Millionen Euro nach Steuern erzielt, was einem Plus von 36,5 Prozent gegenüber 2016 entspricht.

Das Ergebnis für die Gesamtbranche betrug 2017 nach Steuern jedoch nur noch 777 Millionen Euro gegenüber 1,808 Milliarden Euro im Jahr 2016. Dies entspricht einem signifikanten Einbruch von 57 Prozent. «Dieser Rückgang ist auf Sondereffekte zurückzuführen, die 2016 der Rückversicherung zugutekamen und sich 2017 nicht wiederholten», argumentiert Claude Wirion.

Gute Zukunftsaussichten für die Branche

Die Beitragseinnahmen in der Erst- und Rückversicherung stiegen im Jahr 2017 auf 38 Milliarden, was einem Gesamtwachstum von 8,7 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Gemessen an den Prämien belegt die Luxemburger Versicherung im Jahr 2017 in der Lebensversicherung Platz 9 in Europa und Platz 20 weltweit, so der Sigma-Bericht der Swiss Re. In den Nichtlebens-Versicherungen liegt sie in Europa auf Platz 20 und weltweit auf Platz 44.

Außerdem zahlte der Sektor insgesamt 233 Millionen Euro an Steuern, 37,5 Prozent weniger als 2016. Im Hinblick auf die Beschäftigung wächst die Zahl der Stellen. Sie stieg von 6613 im Jahr 2016 auf 7713 im Jahr 017.

Claude Wirion prognostiziert eine sonnige Zukunft. Es wird erwartet, dass die Folgen des Brexit die Sparte der Nichtlebensversicherungen signifikant stärken werden. Die Rede ist von einer Verdreifachung, die auch viele Arbeitsplätze schaffen soll.

(Séverine Goffin/L'essentiel)