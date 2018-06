Mille-​​​​Services aus Esch meldet Konkurs an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit 1990 kümmert sich das Unternehmen Mille-​​Services um Elektrik, Reparaturen sowie die Installation und Wartung von Alarmanlagen. Doch damit wird es bald vorbei sein. Am vergangenen Freitag hat die Firma aus Esch Konkurs angemeldet. 21 Mitarbeiter sind betroffen. In einer Pressemitteilung erklärte die Gewerkschaft OGBL am Montag, dass sie sich mit den Mitarbeitern getroffen hat.

In den vergangenen Monaten haben mehrere Insolvenzen von Firmen im Großherzogtum für Schlagzeilen gesorgt. Darunter waren unter anderem Habitat Construction, TC Construction und Sermelux.

(L'essentiel)