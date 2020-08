Rund 200 Arbeitsplätze bei Guardian gefährdet

Die Lage bei Guardian ist nach wie vor angespannt. Nun seien 201 der 453 Arbeitsplätze in Niederkerschen und Düdelingen bedroht, sagte der OGBL am Donnerstag. Die Gewerkschaft will um jeden Preis einen Sozialplan vermeiden und wirbt für einen Plan zur Arbeitsplatzsicherung (SME). Die Verhandlungen diesbezüglich wurden bereits aufgenommen.

Guardian hat gegenüber L'essentiel den Personalabbau bestätigt. «Etwa 200 Arbeitsplätze könnten betroffen sein.» Die genaue Zahl soll in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung festgelegt werden. Die Mitarbeiter würden in Kürze über den Verlauf dieser Gespräche informiert.

Im Juni hatte Guardian mitgeteilt, dass ein Teil der Produktion von Düdelingen nach Niederkerschen verlegt wird. Das auf Floatglas-Herstellung spezialisierte Unternehmen hat den Ofen in Düdelingen inzwischen stillgelegt, erklärt die Firma. Bereits am 15. Juli war in Niederkerschen eine Mahnwache organisiert worden, um Beschäftigungsgarantien zu fordern. Michel Wolter (CSV), Bürgermeister der Gemeinde Käerjeng, wozu Niederkerschen gehört, erklärte gegenüber L'essentiel, von den jüngsten Entwicklungen in diesem Fall noch nichts gehört zu haben.

