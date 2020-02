Airbus stellt das Flugzeug der Zukunft vor

Noch ist das Modell nur zwei Meter lang und 3,2 Meter breit. Doch das Konzept namens Maveric könnte den Weg in die Zukunft der kommerziellen Luftfahrt weisen. Es ist ein sogenannter Blende Wing Body, was bedeutet, dass der breite Rumpf direkt in die Tragflächen übergeht.

Airbus arbeitet im Geheimen seit 2017 an dem Projekt und hat es nun anlässlich der Singapore Air Show der Öffentlichkeit vorgestellt. Das gezeigte Modell ist ferngesteuert und dient der Erprobung des neuen Designs.

Neben der Umwelt – das Design soll 20 Prozent Treibstoff einsparen – sollen auch die Passagiere profitieren. Laut Airbus bietet die ungewöhnliche Form der Kabine neue Möglichkeiten für die Innenausstattung. Die dazu veröffentlichten Visualisierungen sehen vielversprechend aus. Was von den kühnen Kabinenplänen allerdings am Ende für die Economy-Klasse übrig bleibt, wird sich weisen. Sicher ist: Der Anteil an Fensterplätzen dürfte in der breiten Kabine deutlich geringer ausfallen.

Tests bis Mitte 2020

Der Lärm im Flugzeug soll laut Airbus deutlich geringer sein dank «abgeschirmter» Turbinen, die oberhalb des Rumpfes angebracht sind. Die Tests mit dem Modell sollen bis Mitte 2020 fortgesetzt werden. Danach gibt es aber keinen Zeitplan für einen Erstflug. Laut Jean-Brice Dumont, der für Entwicklung bei Airbus zuständig ist, könne Maveric aber dazu beitragen, Veränderungen in der Architektur von Verkehrsflugzeugen für eine ökologisch nachhaltige Zukunft der Luftfahrtindustrie zu erreichen.

Airbus ist nicht die einzige Firma, die derzeit mit außergewöhnlichen Flugzeugdesigns experimentiert. So tüftelt die niederländische Fluggesellschaft KLM zusammen mit der Technischen Universität Delft an einem V-förmigen Flugzeug, bei dem die Treibwerke an der Innenseite des Vs angebracht sind.

So wurde Maveric getestet. (Video: Airbus)

Und zum Schluss noch für alle, die es genau wissen wollen: Maveric steht für Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls.

(L'essentiel/jcg)