Mobiles Internet bleibt in Luxemburg beliebt

Pünktlich um 0 Uhr wurden in Luxemburg wieder zahlreiche Neujahrswünsche via Textnachricht versendet. Dabei bevorzugten die Abonnenten der luxemburgischen Telefongesellschaften zunehmend das mobile Internet. Die «gute, alte SMS» rückt dabei immer mehr in den Hintergrund. Dies geht aus den Zahlen von Orange, Tango und der Post zum Jahreswechsel hervor.

Bei Orange stieg das Volumen der über Smartphones ausgetauschten Daten zwischen Silvester 2017 und Silvester 2018 um 24,2 Prozent. An Heiligabend betrug der Anstieg 26,6 Prozent. Die Post verzeichnete einen Anstieg der mobilen Daten um 24 Prozent.

Bei Tango ist die Datennutzung im Vergleich zum vorherigen Silvesterabend um acht Prozent gestiegen. Dieser Anstieg ist vor allem auf den Anstieg des Roaming-Datenverkehrs zurückzuführen. So kamen am diesjährigen Silvesterabend 24 Prozent des Datenverkehrs aus dem Ausland, gegenüber 16 Prozent im Vorjahr.

Die SMS verliert an Beliebtheit

Der Short Message Service – kurz SMS – muss dagegen weiterhin an Beliebtheit einbüßen. Orange verzeichnete am Silvesterabend einen Rückgang der verschickten SMS um 21,9 Prozent (an Heiligabend um sechs Prozent). Bei Tango ist die Zahl der SMS-Nachrichten, die zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens zum neuen Jahr versendet werden, um insgesamt sieben Prozent gesunken. Ein «Abwärtstrend, der am 1. Januar 2014 begann, aber stabil bleibt», stellt der Betreiber fest.

Dennoch wurden in der diesjährigen Silvesternacht auch Spitzenwerte verzeichnet. Die Anzahl der um Mitternacht gesendeten SMS macht noch immer fast 30 Prozent der Gesamtzahl der während eines gesamten Tages gesendeten SMS aus.

(JW/L'essentiel)