«Pourquoi m'a-​​t-​​elle remplacé par un autre?»

J’ai eu une relation d’amitié améliorée pendant près d’un an avec une femme de huit ans mon aînée. Au début, tout fonctionnait comme sur des roulettes et elle n’avait rien à redire, mais avec le temps, elle a développé des sentiments à mon égard et les choses ont changé.

Je n’avais rien remarqué et continuais d'ailleurs à batifoler avec d’autres femmes en parallèle. Elle m’a fait comprendre à plusieurs reprises qu’elle pourrait être ma petite amie, ce que je ne souhaitais pas. Pour moi, c’était bien comme c’était. Sauf qu'au bout de quelque temps, j’ai moi aussi commencé à éprouver des sentiments plus profonds à son égard. Mais à ce stade, elle avait déjà fait la rencontre de quelqu'un d'autre. Quand je lui ai fait part de mon amour, elle m’a dit que c’était trop tard.

Je ne sais pas quoi faire. Ce qu’elle m’a dit m’a profondément blessé. Elle m’a bourré le crâne jusqu’à ce que je développe des sentiments amoureux envers elle et voilà que tout à coup, elle m'a remplacé par un autre. Que dois-je faire?

Cher Jan,

Je comprends fort bien ta déception. C’est parfaitement compréhensible qu’après une année de relation amicale et de proximité physique intense avec cette femme, il y ait un gros manque de ton côté. Mais c’est la manière dont tu t’exprimes qui me dérange.

Tu écris qu’elle t’a «bourré le crâne» et tu en conclus que cela allait forcément faire naître des sentiments de ton côté. Tu décris, par ailleurs, l’issue de l’histoire comme le résultat d’une compétition dans laquelle le/la «meilleur(e)» remporte le trophée à la fin.

Pour parler franchement, tu te places dans la position de victime et ne vois pas que c’est toi qui as agi pendant tout ce temps et ce, de façon égoïste et avant tout dans ton propre intérêt.

Je ne te crois pas quand tu prétends ne pas avoir remarqué qu’elle commençait petit à petit à avoir des sentiments pour toi. En fait, tu préférais simplement ignorer ce fait, parce que tu savais que tu devrais faire un choix entre avoir une relation avec elle ou continuer ta vie de célibataire en poursuivant d’autres aventures.

Que peux-tu faire?

Dans un premier temps, tu devrais essayer de tirer au clair ce que tu veux. Es-tu amoureux de cette femme ou s’agit-il de ne pas perdre la face et d’éviter que ton ego en prenne un coup?

Dans le dernier cas, tu devrais suivre une thérapie pour remonter dans ton enfance. Si, en revanche, tu arrives à la conclusion que c’est du sérieux avec elle, le mieux est de simplement lui dire toute la vérité.

Je ne veux pas dire par là que tu doives lui faire part – pardonne-moi l’expression – de toutes ces jérémiades, mais des sentiments que tu as au fond de ton cœur. Et si tu trouves le courage de le faire, tu peux aussi lui avouer que tu t’es comporté comme un idiot. Bonne chance et bon courage!

