«Il m'a caché qu'il regardait des pornos!»

Question d'Alexandra (29 ans) à Dr Sex: Cela fait trois ans que j'ai un petit ami. Avant lui, j'ai eu deux autres aventures avec des hommes avec lesquels il y avait toujours des disputes au sujet de la pornographie et des répercussions qu'elle avait sur notre relation. J'ai toujours pensé que la consommation de pornos entraînait des problèmes.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



Quand j'ai demandé à mon partenaire actuel, au début de notre relation, s'il regardait des pornos, il l'a formellement démenti. Mais j'ai vu des liens vers ce genre de sites sur son ordinateur, qu'il avait par hasard oublié d’éteindre. Je comprends maintenant mieux pourquoi son désir avait diminué ces derniers temps et pourquoi notre vie sexuelle était devenue de moins en moins satisfaisante. Que dois-je faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Alexandra,

Je pense qu'il est important d'en parler à ton petit ami et de clarifier avec lui en quoi consistent ces liens et ses dires. Car, vivre en sachant qu'il t'a menti n'est pas possible. Mais essaie, dans la mesure du possible, de garder ton calme, car les débordements émotionnels et les accusations ne facilitent pas la conversation.

Notre société cultive une double approche face aux images explicites. La publicité est truffée de photos à caractère érotico-sexuel. Partout, on excite nos sens et notre libido. En même temps, la pornographie fait jaser à chaque occasion – comme si la sexualisation de la vie quotidienne n'était plus un problème au vu des films explicites.

Mon expérience en tant que thérapeute de couple montre que l'érotisme, l'intimité et le sexe dans la relation étaient mis à rude épreuve à partir du moment où les pornos entrent en ligne de compte. Certains hommes essaient de convaincre leurs partenaires des pratiques qu'ils ont vues dans des films s'y rapportant. Mais celles-ci ont le sentiment qu'elles ne sont qu'un moyen pour les hommes d'arriver à leur fin et qu'elles ne sont pas considérées comme une personne, comme une amante.

La conséquence logique est que les femmes concernées se retirent de l'espace d'intimité partagée, ce qui rend les hommes encore plus enclins à se tourner vers la pornographie ou à aller réaliser leurs fantasmes auprès d'une prostituée. Comme tu peux le constater, c'est un cercle vicieux fatal qui se met en place.

Il est humain de faire des erreurs par ignorance ou par naïveté. Ce qui est stupide, c'est de n'en tirer aucun apprentissage. Après cet incident, vous êtes définitivement tombés dans une routine quotidienne dans votre relation. D'ailleurs, cela signifie également que le désir diminue, qu'il y ait ou non consommation de pornographie. Il s'agit désormais de quitter la zone de confort et de parler clairement.

Cela implique également de clarifier les libertés que vous vous accordez en matière de sexualité et dans quelle mesure vous souhaitez être honnête à ce sujet. Regarder un porno de temps à autre me paraît moins problématique que de se mentir juste pour garder l'apparence d'une «bonne» relation et ne pas avoir à faire face à la vérité nue, mais humaine. Bon courage!