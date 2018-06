«Depuis notre liaison, je pense sans arrêt à lui!»

Question de Bianca (47 ans) à Dr Sex: Je suis mariée depuis plus de vingt ans et j’ai des enfants. Dans ma relation, je ne manque absolument de rien. Mon mari et moi nous aimons et formons une bonne équipe. Sur le plan physique, nous sommes également proches. Mais depuis quelque temps, je me demande comment ce serait avec un autre homme.

Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes.

Quand j’ai changé de poste, il y a un an, j’ai rapidement constaté que mon ancien chef me manquait. Au bout de six mois, je lui ai rendu une courte visite à son bureau. Au moment de me dire au revoir, il m’a embrassée. Cela a été comme un coup de foudre. Par la suite, on s’est revus deux fois et on a couché ensemble. C’était juste génial avec lui!

Depuis, nous nous appelons souvent, à défaut de pouvoir nous revoir. Il a peur qu'on puisse nous voir ensemble. Nous sommes toutefois attirés l’un par l’autre. Je pense à lui 24h/24. Comment puis-je m’en détacher? Comment puis-je l'oublier? Est-il possible qu’on ait un avenir ensemble alors qu'il est, lui aussi, marié avec des enfants?

Réponse de Dr Sex

Chère Bianca,

Il n’y a rien de surprenant au fait que tu puisses imaginer comment cela pourrait être avec un autre homme après vingt années de mariage – et une relation encore plus longue. Se questionner à ce propos ne signifie pas, pour autant, que tu n’aimes plus ton partenaire. Il s’agit avant tout d’un film dans ta tête.

Il est cependant important que tu ne ressentes pas les fantasmes de coucher ou d’avoir une relation avec un autre homme comme un désir ou un besoin de passer à l’acte. Ils sont simplement une partie de l’interminable flux de pensées avec ses innombrables contenus.

Si je comprends bien, tu n’as pas cherché ou sciemment provoqué cette relation avec ton chef. Mais tu sentais probablement déjà qu’il y a toujours eu une composante érotique dans ta relation avec lui. L’attraction ne s’est donc pas manifestée qu’à partir du moment où tu as quitté ton poste.

Il me paraît important que tu sois totalement honnête avec toi-même et que tu arrêtes de faire semblant. Même si cela te conduit à être un peu effrayée par la partie de toi qui ne se tient manifestement pas aux concepts moraux, selon lesquels une autre partie de toi veut vivre.

Dès que tu fais cela, l'interdit perd immédiatement de son attrait. Et même le nuage rose, sur lequel tu sembles encore flotter en ce moment, se dissoudra dans le néant – pour laisser place à la désillusion. Et à partir de là, tu pourras passer aux étapes suivantes sans aucun problème.

L’une d’entre elles – et probablement l’une des plus importantes – sera de t’asseoir autour d'une table avec ton mari et de lui parler de ta relation. L’aventure ne doit pas nécessairement être un problème. Ce qui me semble plus important, c’est la question de savoir où vous en êtes après vingt ans de mariage et si vous pouvez imaginez suivre encore le même chemin ensemble.

S’il s’avérait que vous êtes arrivés au bout de votre histoire, tu auras toujours le temps de te demander si cet autre homme pourrait être une option. Je ne pense pas, parce qu’il est marié, qu'il a des enfants et que son comportement n'a rien de quelqu'un qui est prêt à mettre tous ses œufs dans le même panier. Bonne chance!