«Depuis qu'on a couché ensemble, il a mis un frein à notre relation!»

Question d'Antoinette (44 ans) à Dr Sex: Dernièrement, j'ai fait la connaissance d'un homme génial. Il reste cependant encore des choses à régler par rapport à ma relation précédente. Actuellement, je vis toujours avec mon ex, ce qui représente naturellement un problème pour mon nouveau petit ami. Il m'a d'ailleurs dit très clairement qu'il préférait laisser tomber en ce qui me concerne.

Sauf que rien n'a vraiment changé après cela. Ce qui est même assez surprenant, c'est qu'on a subitement couché ensemble. Tout ce qu'on a partagé ensemble jusqu'à présent était merveilleux et, selon moi, on va très bien ensemble. En tous cas, je suis d'avis que cela vaut le coup de persévérer.

Cependant, la semaine dernière, il a mis un sérieux coup de frein à notre relation, sans doute à cause de mes vieux démons et probablement aussi parce qu'il a peur d'être blessé, au final. Comment lui faire comprendre que j'ai quitté mon ex, que je prends ma relation avec lui au sérieux et que je vais régler tous mes problèmes?

Réponse de Dr Sex

Chère Antoinette,

Je suis toujours étonné de voir la vitesse avec laquelle les gens sont prêts à renoncer à leur liberté et à s'embarquer, corps et âme, dans une relation dès qu'il y a ne serait-ce que la moindre chance. Certains me rappellent un peu des personnes sur le point de se noyer qui se raccrochent désespérément à une paille pour ne pas couler.

Les circonstances avec ton ex-partenaire ne sont, à mon avis, pas propices au démarrage d'une nouvelle relation. Le fait que tu vives toujours avec lui me semble ce qu'il y a encore de moins problématique. Ce que tu nommes «des choses à régler» me semble bien plus problématique.

Cette expression, ainsi que le terme «vieux démons» que tu utilises également donne lieu à bien des spéculations. Je me demande de quoi il peut bien s'agir. Pas étonnant que l'objet de ton désir ait tourné les talons avant même que votre histoire n'ait démarré.

En tous cas, il n'a pas vraiment mis fin à votre relation, du moins pas avant que vous n'ayez couché ensemble. Le fait qu'il y ait désormais mis un frein fait que je me pose également des questions. En plus des hypothèses que tu as mentionnées, je pense qu'il est également possible qu'il n'ait jamais concrètement envisagé avoir une relation avec toi.

Il faut que vous ayez une conversation tous les deux, sans filets de sécurité, sans double fond et sans concepts de relations romantiques idéales. Cela devrait très vite vous permettre de savoir d'où vient le vent. Ce n'est que si, au terme de la conversation, il subsiste encore une perspective commune, qu'un travail de conviction pourra se faire.

Si vous deviez en arriver là, ce dont, très sincèrement, je doute fortement, il pourrait être important de demander à cette homme (et pas à moi) de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité. Bon courage!

