«Comment résoudre notre problème sexuel?»

Question de Nino (33 ans) à Dr Sex: Ma partenaire n'accorde pas autant d'importance au sexe que moi. Mais un rapport une fois tous les trois mois, c'est vraiment trop peu pour moi! J'ai énormément de fantasmes et de souhaits, j'ai envie de tester un tas de choses et souhaite avoir la possibilité d'expérimenter, de faire preuve de spontanéité, de faire dans l'indécence comme dans le kitsch.

Nous en avons déjà souvent parlé et j'ai toujours dit que je n'étais pas satisfait. Malgré tout, rien ne change. On a même déjà essayé de fixer des dates pour nos rapports. À chaque fois, j'étais impatient d'y être. Mais elle a souvent reporté et nous sommes arrivés à la conclusion que ça me frustrait et que ça la stressait.

Je ne sais pas ce que je pourrais encore faire. Lui mettre la pression n'est pas la solution. Elle a aussi envie que les choses changent et ne sait pas non plus pourquoi sa libido s'est envolée. Je l'aime et j'adore le sexe. Je souhaite régler le problème à deux et ne pas devoir choisir une chose au détriment d'une autre.

Réponse de Dr Sex

Cher Nino,

Si je me mets dans la peau de ta petite amie, qui est ta partenaire sexuelle et ton interlocuteur dans les discussions sur le sujet, je me rends très vite compte qu'il y a au moins une raison à son manque de libido, à savoir l'activisme dont tu fais preuve dans cette affaire. Désolé, mais avec tout le stress que tu engendres, il ne peut pas y avoir de désir!

Ne me méprends pas, il est parfaitement normal d'avoir envie de faire des expériences sexuelles. Je peux également comprendre que tu aies envie d'avoir des rapports plus souvent qu'une fois par trimestre. Le problème est que tu es prisonnier de la manière de satisfaire ton désir et tes idées.

Par ce comportement, ta petite amie perd son statut de partenaire à égalité dans la relation sexuelle pour devenir un moyen pour toi de parvenir à tes fins. Même si je sais que ce n'est pas ton intention, de manière inconsciente, tu en fais un objet sexuel, avec lequel tu veux expérimenter et assouvir tes désirs.

Je suis sûr que tu comprends que ce rôle est ingrat et dégradant pour ta petite amie. C'est aussi la raison pour laquelle elle essaie de s'en défaire, ce qu'elle réussit à faire en évitant de développer le désir ou en le refoulant, afin d'échapper aux rapports sexuels avec toi. Évidemment, tout ceci se fait de manière inconsciente.

Il est grand temps que vous ayez une conversation. Non pas à propos de sexe, mais à propos de la dynamique de votre couple. Il faut clarifier quels sont les besoins de ta petite amie et comment y répondre. Une fois qu'elle se considérera à nouveau comme une partenaire à égalité, elle devrait reprendre goût aux rapports sexuels.

Et ce n'est qu'à partir de là que vos relations physiques pourront être de meilleure qualité. Il va de soi que cela doit se faire sur un pied d'égalité. Bon courage!

