«Un homme peut-​​il éjaculer sans avoir d'orgasme?»

Question de Hannah (40 ans) à Dr. Sex:

Dernièrement, mon partenaire et moi avons parlé de nos expériences sexuelles passées. À cette occasion, il m’a raconté qu'avant de me connaître, il n’avait jamais eu d’orgasme. Il dit qu'il a été avec ces femmes pour avoir une petite amie et ne pas se retrouver tout seul, mais qu’il n’avait pas de sentiments ou d’attirance sexuelle pour elles.

Selon lui, les rapports sexuels étaient purement mécaniques, rares, dénués de passion et frustrants. Pour autant, il dit avoir eu une éjaculation à chaque fois. Sauf qu’il prétend avoir ressenti cela comme un soulagement parce que c’était «enfin fini» et pas comme un orgasme.

Pendant qu’il me racontait tout cela, j’ai remarqué que je doutais de ce qu’il disait. Mais je n’ai pas les connaissances pour savoir si c’est vraiment possible. Est-il possible qu’au cours d’un rapport sexuel, un homme ait une éjaculation sans avoir d'orgasme, comme il le prétend? Je n’ai pas l’impression qu’il me raconte des bobards, même si j’ai tout de même du mal à le croire.

Réponse de Dr. Sex

Chère Hannah,

On utilise généralement le terme d’orgasme comme un synonyme d’éjaculation. Souvent, les deux phénomènes se produisent en même temps. Mais il est aussi possible d’avoir un orgasme sans qu’il y ait simultanément éjaculation. L’inverse, c’est-à-dire une éjaculation sans orgasme, est également possible.

Il faut tenir compte du fait que ce que l’on appelle communément «le point culminant» ou «orgasme», est vécu très différemment d’une personne à une autre. D’un point de vue extérieur, il est donc difficile de dire si un homme a eu une éjaculation et/ou un orgasme et de quelle intensité.

D’après moi, tu peux faire confiance à ton partenaire!

Je suppose que jusqu'à présent, ton compagnon a connu un mélange des deux, c’est-à-dire d’une part, une éjaculation complète, accompagnée d’un orgasme moindre. En d’autres termes, l’intensité de l’orgasme est moins importante, ce qui fait qu’il ne le ressent pas comme tel. Un orgasme faible, moins intense est souvent lié au fait que, lors d'un rapport sexuel, la personne en question n’est pas physiquement impliquée à 100%. La plupart du temps, elle focalise avant tout sur les parties génitales. Souvent, cela s’accompagne par des tensions au niveau des muscles et d’une respiration superficielle, comprimée.

D’après moi, tu peux faire confiance à ton partenaire! Si la capacité à avoir un orgasme limité reste un sujet préoccupant et s’il veut changer quelque chose à cela, il devrait commencer à chercher au plus profond de lui-même pourquoi il en est ainsi. Cela implique de mettre en évidence des craintes et des désirs insoupçonnés liés au sexe.

