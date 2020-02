«Il a renoncé à la sexualité et ça me rend dingue!»

Question de Sarah (23 ans) à Dr. Sex: Cela fait trois ans que j'ai un petit ami avec lequel j'habite depuis deux ans. Au début de notre relation, on arrêtait pas de se peloter et on avait des rapports sexuels tous les jours. Mais depuis un an, il ne se passe pratiquement plus rien.

Certes, il me montre qu'il m'aime en me faisant des câlins et des baisers, mais sous la couette, c'est le calme plat. J'ai déjà essayé plusieurs trucs, notamment les dessous sexy, les sex-toys et même de me masturber devant lui. Mais ça l'a laissé de marbre. Quand j'aborde le sujet avec lui, il me répond que ce n'est pas de ma faute, mais qu'il n'est simplement plus très chaud pour cela.

Ça me rend complètement dingue. Je l'aime, mais le fait d'avoir des rapports sexuels est quelque chose de très important pour moi et je remarque que je suis ne suis plus aussi équilibrée depuis que ça ne marche plus au lit. Je ne sais pas ce que je pourrais encore faire pour lui plaire et le reconquérir. Aurais-tu un conseil à me donner?

Réponse de Dr. Sex

Chère Sarah,

Les besoins sexuels sont en constante évolution. Tantôt, ils diminuent, tantôt ils sont subitement ravivés. Dans les relations à long terme, les phases sans rapports sexuels ont tendance à s'allonger. Jusqu'au jour où on réalise que cela fait des mois, voire des années qu'on n'a pas eu de rapports.

Comme il est plus difficile de redémarrer à zéro que de poursuivre sa route, il ne faut jamais laisser l'érotisme et la sexualité s'endormir dans un couple. Pas même quand il n'y a plus de pulsions spontanées pour les relations physiques ou sexuelles ou, comme le dit ton petit ami, on n'est plus chaud pour le faire.

Dans une relation, la sexualité est entretenue par le fait de coucher ensemble. Et les deux partenaires en sont responsables. Ton petit ami se simplifie beaucoup la tâche en se justifiant de la sorte. Un gars sympa qui fait des efforts au quotidien et qui t'offre des câlins et des bisous n'est pas du tout ce que tu recherches.

Le fait qu'il détourne le regard et se repose sur ses lauriers mène tout droit à la ruine. Il est grand temps que ton compagnon prenne ses responsabilités en ce qui concerne votre vie sexuelle et y contribue de manière active. Mais pour ce faire, il doit savoir où tu en es et quelles sont tes attentes.

Arrête de lui trouver des excuses et de tenter de nouvelles choses pour éveiller le désir chez lui. Au lieu de cela, confronte-le à ton point de vue et dis-lui clairement que tu n'es plus disposée à simplement accepter son comportement et à te satisfaire de gestes de tendresse.

Cette confrontation n'est assurément pas la solution au problème, mais elle est un premier pas indispensable qui permettra à ton petit ami de réaliser qu'il doit désormais quitter sa zone de confort et avoir une véritable discussion avec toi sur votre sexualité. Bon courage!

