«Depuis qu’on vit en couple, je n'ai plus de libido!»

Question de Bianca (34 ans) à Dr Sex: Depuis que mon petit ami a emménagé chez moi par nécessité, il y a un an, j’ai perdu ma libido. Les premières semaines, c’était agréable de l’avoir constamment autour de moi, mais il est très vite devenu un poids. Maintenant, je connais tous ses défauts, je lave son linge sale et j’entends les bruits qu’il fait aux toilettes - et tout cela m’a coupé l’envie de faire l'amour.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Le pire, c’est qu’il ne le comprend pas. S’ajoute à cela que dans son esprit, l’échange de câlins est forcément synonyme de rapport sexuel. Il ne peut pas juste se contenter de caresses, de sexe oral ou de câlins - il faut qu’il y ait un rapport sexuel! Je me sens vraiment sous pression, car j’ai le sentiment que je n'ai pas le droit de le faire languir.

Mais je n’arrive tout simplement pas à avoir des rapports détendus et sans douleur quand il me harcèle et pleurniche comme un gamin de cinq ans pour, au final, être vexé quand je me refuse à lui. Ce n’est pas l’envie de sexe qui manque, mais seulement quand j’ai du temps pour moi et pas de contraintes. Depuis un an, il cherche désespérément un appartement, sans succès. Comment puis-je régler cette situation?

Réponse de Dr Sex

Chère Bianca,

Pour faire naître le désir et en particulier la passion sexuelle, il faut une certaine distance – tant psychique que physique. Au début d’une relation, elle est naturellement présente étant donné qu'on se connaît à peine et qu’on ne vit pas encore ensemble.

Mais avec le temps, le caractère étranger laisse place à la familiarité et, plus tard, souvent même à un certain confort. On se connaît par cœur, on partage la salle de bains, le lit et le lave-linge. Ce n’est alors qu’une question de temps avant que l’un ou l’autre en ait assez et prenne ses distances.

On connaît les conséquences. Commence alors la lutte quotidienne sur la question de savoir lequel des deux est lésé et voit ses besoins non satisfaits. Il ne s’agit plus de trouver des solutions à deux, mais uniquement de se mettre dans la peau de la plus grande victime et de faire passer l’autre pour l’auteur du crime.

Outre les caractéristiques individuelles, la même dynamique est, dans l'ensemble, en cours au sein de votre couple. La question que je me pose est de savoir ce qui te – ou vous –motive a vous accrocher à quelque chose qui vous fait manifestement souffrir tous les deux? Et que cache la recherche d’appartement infructueuse de ton petit ami?

Je crois que le temps est venu de quitter la zone de confort et de prendre le taureau par les cornes. Si cela vous paraît trop compliqué, faites appel à une personne compétente qui saura vous accompagner dans cette démarche et qui n’hésitera pas à appeler un chat un chat. Certes, ce sera une vraie épreuve pour votre relation, mais on ne peut pas vraiment dire que la situation actuelle soit bonne. Bon courage!

(L'essentiel/wer)