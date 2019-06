«Mes désirs sexuels le dépassent!»

Question de Kira (45 ans) à Dr Sex: Cela fait six mois que je suis dans une relation. Mon compagnon est un être sensible et a les pieds sur terre. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait exister quelqu'un comme lui. Même en tant que famille recomposée, tout fonctionne à la perfection avec nos enfants. Mais c'est au lit qu'il y a un problème.

Je suis portée sur le sexe un peu plus bestial, qui sort un peu de l’ordinaire, ce qui dépasse totalement mon partenaire. J’aime aussi son côté tendre, mais l’autre côté me manque beaucoup. Avant cette relation, j’ai connu un homme qui me procurait exactement ce qui me convenait, sauf que les sentiments n'étaient pas assez fort pour maintenir une relation.

À mon grand regret, je trompe désormais mon nouveau compagnon, que j’aime, avec l’autre homme. Certes, j’essaie d’arrêter, mais je n’y arrive pas. Auparavant, j’avais toujours été fidèle. Et maintenant, me voilà infidèle, alors que je suis heureuse à tous les autres niveaux. Je ne me comprends plus moi-même!

Dois-je poursuivre ma relation purement sexuelle en secret? Cela permettrait aussi d’enlever la pression à mon compagnon. J’aimerais tant jouer carte sur table, mais j’ai trop peur de le perdre.

Réponse de Dr Sex

Chère Kira,

Je te remercie pour la sincérité et le courage dont tu fais preuve pour exposer ici ton déchirement. Je comprends parfaitement ta détresse et ton désespoir. La vie est un défi permanent quand on pense par soi-même et qu’on n’adopte pas simplement les règles morales de la société.

Ceux qui exposent leurs abîmes intérieurs font appel aux gardiens de la vertu. Ne te laisse pas troubler par d'éventuelles attaques. Comme l'a très justement fait remarquer l'acteur autrichien Helmut Qualtinger, l'indignation morale est le halo de l'hypocrisie.

Vous n’êtes qu’au début de votre relation. À ce stade, il est normal de devoir faire une croix sur le fait de partager avec d’autres personnes ce qui doit être vécu exclusivement au sein du couple. Cette séparation est indissociable de la douleur.

Continuer secrètement à coucher avec l’autre homme ne me paraît pas être une option. Cela mènerait à une double vie qui ne te conviendrait pas étant donné que tu es amoureuse de ton compagnon.

Je pense que la sincérité s’impose, ce qui permettra à ton partenaire de décider lui-même de la manière dont il souhaite faire face à la situation. S’il est effectivement cet être sensible avec les pieds sur terre que tu décris, il devrait disposer des ressources pour gérer ton honnêteté.

Après tout, peut-être que ton compagnon est prêt à élargir ses horizons lors de vos rapports sexuels et à se familiariser avec des jeux sexuels qui lui sont pour le moment inconnus. Cela nécessiterait néanmoins de sa part une certaine ouverture d'esprit et la capacité à repenser sa manière de percevoir la virilité et l'intimité dans une relation. Bon courage à vous deux!

(L'essentiel/wer)