«Comment lui refaire confiance?»

Question de Sandra (33 ans) à Dr. Sex: Cela fait près de huit ans que je suis en couple. On a la belle vie, on entreprend beaucoup ensemble et on s'entend bien. Mais il y a une brèche dans notre histoire. Il y a deux ans, j'ai découvert que mon petit ami entretenait des relations sexuelles virtuelles avec des femmes.

Au départ, je n'ai rien dit. Mais comme cela se reproduisait toujours et encore, je lui ai demandé des explications. Dans un premier temps, il a tout nié avant de finir par avouer. Ensuite, on a arrêté d'avoir des rapports sexuels, non parce que je n'en avais pas envie, mais à chaque fois que l'occasion se présentait, je repensais à tout cela et n'arrivais plus à me laisser aller.

Après une brève séparation, nous nous sommes remis ensemble. Mais les vieux démons sont toujours présents et mes sentiments par rapport à cela n'ont pas changé. Je suis toujours déçue et blessée et je manque de confiance en moi. Nos relations sexuelles ont, quant à elles, été reléguées au placard. Comment faire pour lui refaire confiance? Une thérapie de couple pourrait-elle aider ou est-ce trop tard? Je n'ai, en tout cas, aucune envie de le perdre!

Réponse de Dr. Sex

Chère Sandra,

Être trompée par son partenaire est douloureux. Mais comme pour tout, cette douleur et les déceptions qui y sont rattachées finissent par s'estomper et disparaître, à condition de le vouloir. Et c'est précisément à ce niveau que le problème semble se situer. Tu n'arrives pas ou tu ne veux pas lâcher prise.

Une période sans rapports sexuels, suivie d'une séparation, puis de retrouvailles, mais avec toujours les mêmes blessures et sans relations sexuelles. Malgré la souffrance, tu sembles toutefois te sentir à ton aise. Et j'ai l'impression que ta motivation de vraiment changer quelque chose et de mettre un terme à cette situation est plutôt faible.

Peut-être est-ce lié au fait que tu ne veuilles en aucun cas le perdre.

Je te conseille sans plus attendre de ne plus fermer les yeux et de faire face à la situation, même si cela fait mal et que cela puisse éventuellement annoncer la fin de votre relation!

Les relations ne sont pas juste faites pour s'y réfugier. Elles nous permettent également de nous dépasser, de nous découvrir et d'apprendre.

Je trouve ton idée de thérapie de couple bonne et je pense que tu devrais suivre cette voie. Mais tu pourrais également, dans un premier temps, suivre une thérapie individuelle et n'entamer une thérapie de couple qu'une fois que tu sauras clairement ce qui est important pour toi.

J'espère de tout cœur que tu arriveras à sortir de ta zone de confort et à faire face à la situation. Bon courage!

