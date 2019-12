«Avoir des pulsions sexuelles fait-​​il de moi une traînée?»

Question de Meret (28 ans) à Dr Sex: Il m'arrive de souffrir de mon célibat. Je suis attirante, aimable, sexy et j'ai plusieurs cordes à mon arc. Pourtant, je me vois toujours rejetée quand je tombe amoureuse. J'aspire à l'intimité, à l'amour et au sexe. Mais je n'ose presque plus aborder les hommes, encore moins leur montrer que j'ai envie de coucher avec eux. Cela dure maintenant depuis plusieurs années et je commence vraiment à me faire du souci pour moi et ma santé.

Est-ce malsain de ne pas avoir de relation amoureuse? Le fait de réprimer ses pulsions sexuelles peut-il avoir des conséquences physiques et psychiques à long terme? Est-ce que ce serait déplacé de demander à une personne de mon entourage de juste coucher avec moi? Ou cela ferait-il de moi une traînée?

Réponse de Dr Sex

Chère Meret,

C'est à peine croyable, mais c'est un fait. Tous les efforts d'émancipation ne semblent rien changer au fait que le comportement des femmes par rapport au sexe continue d'être interprété de manière totalement différente de celui des hommes.

Alors que, pour ces derniers, l'accumulation de conquêtes sexuelles est l'expression de leur virilité et de leur puissance, une femme qui exprime son désir sexuel reste perçue comme une traînée.

Tes préoccupations sont donc parfaitement légitimes. Personne n'a envie d'être pointé du doigt par son entourage. Cela étant, tu auras sans doute du mal à garder éternellement une réputation intacte.

Car, quelle que soit la manière dont tu t'y prends, il y aura toujours quelqu'un pour commenter le fait que tu aies pris la liberté de prendre un peu de plaisir en ayant un rapport sexuel. C'est pourquoi tu devrais arrêter de prêter attention aux ragots des autres.

Le célibat n'est pas forcément synonyme de solitude. Tant que tu as des amis avec lesquels partager le quotidien, les bons comme les mauvais moments, il n'y a aucune raison à ce que tu te fasses du souci pour ta santé.

Par ailleurs, l'intimité physique et l'attention sont nettement plus importantes que les rapports sexuels réguliers. Et il existe d'autres manières d'y avoir accès. Et si tu te faisais, par exemple, chouchouter par un massage ayurvédique à l'huile chaude? Cela procure des sensations très agréables, surtout en cette période hivernale.

Et si le cœur t'en dit, pourquoi ne pas tenter un massage tantra? Quel que soit ton choix, il ne faut pas renoncer à satisfaire tes besoins physiques pour des raisons morales. Bon courage!

(L'essentiel/wer)