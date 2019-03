«Pourquoi mes amis profitent-​​ils des femmes?»

Question de Ben (30 ans) à Dr Sex: Dans mon entourage, j'ai plusieurs amis qui courent plusieurs lièvres à la fois. Ils ne s'intéressent à une femme que tant qu'ils ne la connaissent pas, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas couché avec elle et enchaînent ainsi les aventures.

Je ne comprends pas leur comportement, car, personnellement, je recherche la partenaire idéale et il ne me viendrait pas à l'idée d'embarquer la première venue pour mon plaisir personnel. Je pense que c'est injuste de profiter des femmes de la sorte, surtout si celles-ci espèrent plus.

Pourquoi certains hommes font-ils cela? Ont-ils peur d'éprouver des sentiments s'ils s'engagent davantage ou est-ce juste pour le plaisir de faire des conquêtes, pour l'envie de l'inconnu? Suivent-ils juste leur instinct de chasseur? Il m'arrive souvent de penser que quelque chose cloche chez moi et que les femmes sont davantage attirées par les salauds et les machos.

Réponse de Dr Sex

Cher Ben,

Il n'est pas facile de répondre à ta question sur les raisons qu'ont tes amis à se comporter de la manière que tu décris. Ce qui est sûr, c'est qu'afficher un certain âge et avoir l'air d'un adulte n'empêche pas d'être immature, égoïste et superficiel.

Si on les confrontait avec cette question, ils ne verraient probablement pas de problème à leur comportement étant donné qu'ils jouent simplement le rôle qui leur est réservé dans une société de consommation et de divertissement. Ils satisfont leurs besoins à court terme sans réfléchir aux conséquences de leurs actes.

En fin de compte, ce ne sont là que des spéculations. Mais peut-être que tu souhaites les inviter à une discussion? Il serait, en tous cas, intéressant de les confronter directement aux questions que tu m'as posées et d'entendre ce qu'ils ont à dire à ce sujet.

Il n'y a rien qui cloche chez toi. Prends le temps qu'il faut pour trouver la femme de ta vie. Mais n'oublie pas que la partenaire idéale n'existe pas, pas plus que la relation parfaite. En définitive, les femmes ne sont «que» des êtres humains et tu fais bien de garder les pieds sur terre et de rester réaliste avec tes désirs et tes exigences. Bon courage!

