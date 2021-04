«Mon vagin est-​​il vraiment trop relâché?»

Question de Lore (22 ans) à Dr. Sex

Mon petit ami et moi formons un couple depuis huit mois. Notre relation est aujourd’hui compromise à cause d’un problème pendant les rapports sexuels, ce qui me désespère. Il n’arrive plus à jouir dans mon vagin. Dès qu’il me pénètre, il perd son érection.

D’après lui, c’est dû au fait que je lubrifie beaucoup trop rapidement et que mon vagin est relativement large. Pourtant, au début de notre relation, tout allait bien! Il veut désormais constamment que je fasse des exercices pelviens. Je ne suis pas certaine que cela arrangera les choses. De toute façon, je doute que la raison du problème ne vienne que de moi.

Je ressens un énorme poids et j’ai peur que la relation puisse se terminer à cause de moi. Je n’arrête pas de me dire qu’il serait plus heureux avec une autre femme. Ça fait tellement mal de voir que je ne peux pas lui offrir ce que je voudrais. Que puis-je faire? Y a-t-il une solution à notre problème?

Réponse de Dr. Sex

Chère Lore,

Que les choses soient claires dès le départ: non seulement vous n’êtes pas la seule responsable de la qualité des rapports sexuels dans votre relation, mais vous n’êtes pas non plus responsable de l’orgasme de votre compagnon. Et il va sans dire que c'est également valable dans l'autre sens, pour lui. Une relation de couple est vécue par deux personnes. Par conséquent, elle est également la responsabilité des deux!

Le fait qu'une situation dans une relation puisse devenir un problème dépend essentiellement de la manière dont elle est perçue par les personnes concernées. Votre conception de vous-même en tant que femme qui veut plaire à son compagnon, le satisfaire pendant l'acte sexuel et lui offrir quelque chose, attire les ennuis! Je vous conseille donc vivement de reconsidérer ce point!

À mon avis, il serait judicieux d’inviter votre conjoint à réfléchir en parallèle à son image d'homme. Car, le fait qu’il vous rejette simplement la faute, ne laisse pas à penser qu’il s'y soit confronté en tant qu’homme dans une relation de couple avec une responsabilité partagée.

En ce qui concerne les exercices pelviens, je ne peux que vous les recommander. Non seulement, ils musclent le périnée, qui entoure le vagin, mais ils contribuent de manière générale à la stabilité de votre tronc.

En revanche, à votre âge et en l’absence de grossesse et d’accouchement, votre vagin est peu susceptible d’être relâché au point qu’un pénis ne puisse y être stimulé jusqu’à l’orgasme. Je soupçonne donc que le problème ne vienne également de votre petit ami.

Un aspect qu’il convient absolument de vérifier est la façon dont il se masturbe. Car de nombreux hommes maintiennent leur pénis si fermement et se masturbent si intensément qu’il leur devient impossible d’atteindre un orgasme au contact d’un vagin. Bon courage!

