«Je me sens vexée quand il se refuse à moi»

Question de Céline (24 ans) à Dr Sex: Cela fait un an que j'ai un petit ami. Nous sommes très amoureux l'un de l'autre, même si les débuts n'ont pas été faciles. Quand je suis tombée amoureuse de lui, j'étais encore dans une relation de longue durée. Nous sommes tous les deux plutôt extravertis et sensibles. Sur le plan émotionnel, il manque un peu de maturité, mais il fait un gros travail sur lui-même. Nous nous donnons tous les deux beaucoup de mal dans notre relation.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



Avant moi, il a connu beaucoup de femmes qui l'ont fait souffrir. D'où sa jalousie et son incapacité à agir, ce qui m'a inquiétée dès le début. J'ai des phases de dépression au cours desquelles je me sens totalement démunie. Dans ces moments-là, je me vexe très vite, notamment quand il ne me prête pas suffisamment attention ou qu'il se refuse à moi. Si, en plus de cela, il se met à regarder d'autres femmes, je finis par faire des crises de jalousie.

Cela le dépasse, naturellement, et comme il ne sait pas gérer ce genre de situation, il finit par s'isoler. On rencontre alors de grosses difficultés à nous retrouver. J'ai peur de détruire notre relation, ce que je ne veux en aucun cas. Comment sortir de cette situation? Devrais-je suivre une thérapie? Si oui, quel genre? Merci!

Réponse de Dr Sex

Chère Céline,

La jalousie et la méfiance peuvent générer énormément de souffrance et détruire une relation à long terme. C'est très bien que toi et ton petit ami analysiez de près le problème et vos côtés obscurs. Pour modifier votre propre comportement et, en définitive, votre relation, il est important de comprendre non seulement comment on se gère soi-même, mais également comment on s'y prend avec son partenaire et quels concepts on adopte pour y parvenir.

Certaines personnes sont persuadées que la peur de perdre l'autre et la jalousie sont les preuves d'un amour «véritable», qui montrent que le ou la partenaire est important(e) aux yeux de l'autre et cher(e) à son cœur. Or, la vie à deux peut également se concevoir sans ces émotions destructrices et douloureuses.

Le premier pas vers le changement est de se prendre en main, c'est-à-dire d'arrêter de porter la faute de sa propre souffrance sur des facteurs extérieurs. Tant qu'on se place en position de «victime», on est tenté de chercher la solution auprès du «coupable», c'est-à-dire, à l'extérieur de soi. Il me semble que vous ayez déjà fait un grand pas en avant sur ce point.

Il s'agit désormais de comprendre quels en sont les tenants et les aboutissants. La plupart du temps, les relations de la petite enfance jouent un rôle crucial. Les marques que cette période a laissées sur vous peuvent devenir plus évidentes en réalisant un travail sur soi dans la mesure où on évoque des instants précis du passé.

Seul(e), ce n'est pas facile. Je vous conseille donc, à tous les deux, de faire appel à un spécialiste. Il serait judicieux d'avoir une configuration dans laquelle vous pouvez faire un travail sur vous-mêmes lors de séances individuelles, tout en ayant la possibilité de faire participer votre partenaire, si besoin. Bon courage!

