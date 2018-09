«Depuis qu'on couche ensemble, il est ambigu!»

Question de Noelle (27 ans) à Dr Sex: Je me suis rapprochée d'un homme (50 ans), rencontré au club de sport. Depuis qu'on a couché ensemble, il se comporte de manière très contradictoire. D'un côté, il dit qu'on devrait mettre fin à notre relation en raison de notre différence d'âge, de l'autre, il m'écrit des messages très explicites et souligne combien il me désire.

Quand on se voit, on a du mal à ne pas se tripoter et on finit généralement sous la couette. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, on a clarifié nos attentes respectives et mis à plat nos perspectives d'avenir. Je lui ai aussi dit clairement que cela me convenait ainsi et que je n'avais pas le sentiment qu'il abusait de moi ou me blessait.

Je sais qu'il n'a jamais été marié et que sa dernière relation date d'il y a plus de deux ans. Je ne veux pas mettre un terme à notre relation, étant donné qu'elle me convient telle qu'elle est. Mais je ne sais pas comment je dois interpréter son comportement. A-t-il besoin de plus d'assurance de ma part, pour éviter de nous asséner le coup de grâce? Ou y a-t-il autre chose que je puisse faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Noelle,

Vers la cinquantaine, certains hommes se complaisent à satisfaire des femmes dont ils pourraient être le père. Ce faisant, ils oublient souvent qu'à terme, la différence d'âge n'est pas sans conséquence et que les biens matériels qu'ils peuvent offrir à ces jeunes femmes ne suffiront pas pour les rendre heureuses sur le long terme.

Il va de soi qu'une différence d'âge de plus de vingt ans n'empêche pas qu'on s'engage dans une relation à long terme. Cependant, dans ces conditions, il est encore plus important que d'ordinaire d'analyser la situation en profondeur et d'appeler un chat un chat. Car vous avez été socialisés à différents moments et ni les belles paroles ni l'amour n'y changeront rien.

Les relations se compliquent une fois qu'on reprend ses esprits après avoir été aveuglé par la passion des premiers instants, ce qui a lieu au plus tard au bout d'un an. Il convient donc de ne pas précipiter les choses et d'aborder la question calmement. Sinon, il pourrait y avoir une prise de conscience brutale pour vous deux.

C'est peut-être la raison pour laquelle ton amant reste sur ses réserves et ne laisse paraître aucun signe de vouloir basculer activement d'une simple liaison vers une véritable relation. Le fait qu'il fasse constamment marche arrière montre qu'il n'est probablement pas tout à fait sûr de lui et prêt à se laisser séduire.

Il me semble important que vous restiez flexibles et que vous ne campiez pas sur vos positions respectives. Tu disposes sans doute aussi d'arguments qui vont à l'encontre d'un approfondissement de votre relation - voire en faveur de sa fin. De la même manière, il a sans doute des raisons de vouloir continuer.

En considérant ces deux options, vous éviterez de vous perdre dans des disputes quant auquel de vous deux a raison. Or, la question de savoir si la meilleure solution est de mettre fin ou de continuer votre relation ne sera jamais résolue dans la discussion. En définitive, il faudra de toute façon prendre une décision courageuse. Bon courage!