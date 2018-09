«Y a-​​t-​​il encore un sens à rester ensemble?»

Question de Tim (23 ans) à Dr Sex: Moi et ma petite amie, avec laquelle je suis depuis huit mois, sommes très différents. Notre point de vue diffère sur tout, qu'il s’agisse de films, de séries, d’humour ou d’enfants. Je suis plutôt réservé et objectif, alors qu’elle est directe et émotive. Du coup, j’avais quelque doute quant au fait de m’engager dans une relation avec elle.

La semaine dernière, elle m’a dit qu’elle n’était pas sûre que nous avions un avenir ensemble et que nous devrions profiter davantage des moments qui nous restaient en commun. Elle a ajouté qu’elle n’avait peut-être pas encore fait le deuil de sa relation antérieure et qu’elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout cela.

Je la comprends et suis prêt à lui laisser le temps qu'il faut. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit qu’elle ne devait pas précipiter les choses et ne prendre une décision qu’au moment où elle serait sûre. Certes, je trouverais dommage que ce soit fini entre nous, mais je ne suis pas non plus certain que ça vaille le coup qu’on reste ensemble alors qu’elle ne voit pas d’avenir pour notre couple. Qu’en penses-tu?

Cher Tim,

Il est tout à fait normal que les intérêts et les souhaits de chaque individu au sein d'un couple ne se recoupent pas. Dans un premier temps, il est toujours possible, dans une certaine mesure, de jongler avec et de cacher les différences. Or, avec le temps, cela n'est plus possible et les différences finissent par apparaître au grand jour.

Le fait que le caractère unique de deux personnes qui se sont embarquées dans une relation, devienne transparent donne, pour de nombreux couples, lieu à une crise relationnelle. Certains parviennent à en sortir renforcés et à s’accorder mutuellement l’espace individuel dont ils ont besoin, d'autres échouent et se séparent.

Au bout de huit mois, vous avez sans doute atteint le point où ces faits désagréables font leur apparition au quotidien et envahissent votre conscience. Dans votre cas, le fait que ta petite amie semble être passée d’un nid à un autre un peu précipitamment et qu’elle ne sait désormais pas si elle est tombée au bon endroit n'arrange pas les choses.

En définitive, seule ton intuition saura te dire si cela vaut la peine de traverser cette phase de doute et d’incertitude à deux. Il me semble néanmoins important que tu n'ailles pas trop loin dans l'interprétation des propos de ta petite amie. Dans ta question, tu fais mention du fait qu’elle ait fait preuve de doute, ce qui est loin de signifier qu’elle ne voit pas d’avenir dans votre relation.

Lui laisser le temps dont elle a besoin a assurément du sens. Tu peux aussi en profiter pour réfléchir à ce qui est important pour toi dans une relation et quelle valeur cela pourrait avoir de ne pas toujours partager la même opinion et de ne pas cultiver les mêmes idées.

Car pour une relation, il n’est que partiellement nécessaire d’évoluer sur la même voie de manière constante. Quand elles ne sont pas trop importantes, de sorte à mener à des exigences trop grandes, les différences peuvent raviver la flamme au sein d’un couple. Bon courage!