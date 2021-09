«Dois-​​je lui laisser le temps ou lui fixer un ultimatum?»

Question de Bea (28 ans) à Dr. Sex

En octobre, j’ai fait la connaissance d’un homme avec lequel je me suis mise en couple par la suite. Dernièrement, il a appris que j’avais encore eu des rapports sexuels avec un autre homme jusqu'à notre deuxième rendez-vous. Ça l’a beaucoup affecté et il me reproche désormais de ne pas lui avoir dit moi-même.

Il a à nouveau téléchargé l’application Tinder et flirte avec d’autres femmes. Mais il dit ne pas avoir de rendez-vous. Il prétend que le fait de flirter lui change les idées et lui fait oublier ses blessures.

En même temps, il veut être avec moi, réserve des vacances pour nous deux et m’a même déjà demandé ce que je pensais d’emménager avec lui. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Son comportement me blesse profondément. Dois-je lui donner le temps ou lui fixer un ultimatum?

Réponse de Dr. Sex

Chère Bea,

Les relations nous permettent d’entrer en contact avec nous-mêmes et avec nos propres limites. Elles nous permettent d’identifier les points à améliorer dans nos rapports avec l’être aimé. Elles sont une leçon d’humilité et mettent à l’épreuve notre capacité à nous engager envers l'autre dans un amour sincère et à pouvoir également lui pardonner.

Ce dernier point semble justement vous poser beaucoup problème actuellement! Au lieu d'ouvrir votre cœur l'un à l'autre et de parler de vos besoins respectifs du moment, vous vous repliez sur vous-mêmes et pansez les blessures qui vous ont été infligées – c’est du moins ce que vous pensez – par votre partenaire.

Dans cette situation, ce n'est ni du temps, ni un ultimatum qu'il faut. Il s’agit simplement de clarifier la situation, c’est-à-dire de savoir où vous en êtes dans votre relation. Continuer à bouder ou à s’apitoyer sur votre sort en vous plaçant dans la position de victime est puéril et ne fait que compliquer les choses!

La première chose à faire est de fixer des conditions claires. Cela implique que ton petit ami ferme son compte sur Tinder et supprime l’application. S’il n’est pas prêt à le faire, tout est dit. Car les personnes qui sont sur Tinder cherchent forcément un(e) partenaire. Il convient donc de les considérer comme telles et de prendre un certain recul par rapport à elles.

Si, en revanche, il accepte de le faire, il s’agit de jouer cartes sur table et de voir ce qui doit être pardonné et ce sur quoi il faudra tirer un trait par la suite. Je pense que le début un peu flou de votre relation, que ton petit ami tire en longueur, en fait partie.

Il peut toujours y avoir des malentendus et les choses risquent à tout moment de tourner au vinaigre. L’aube de la trentaine est le bon moment pour en tirer des leçons et pour régler ce genre de problèmes. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)