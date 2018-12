«Le fils de mon compagnon me dérange!»

Question de Heidi (32 ans) à Dr Sex: Cela fait un an que je suis en couple avec un homme qui a un enfant. Nous avons même emménagé ensemble. Les premiers mois, je n’avais aucun problème avec le fait que son fils de huit ans vienne passer un week-end sur deux à la maison. Mais depuis les vacances d’été, cela me dérange énormément quand le petit est chez nous. Je n’éprouve absolument aucun plaisir à le voir et j’ai parfois beaucoup de mal à le cacher.

Je ne suis pas sûre si c’est dû au fait que je sois jalouse de son ex-femme ou si j’ai vraiment du mal avec son fils. Personnellement, je ne veux pas d’enfant. De plus, il ne pourrait plus en faire non plus. De mon point de vue, on n’a plus de vie quand on a des enfants – tout ne fait plus que tourner autour d’eux et cela coûte énormément de patience et d’énergie pour s’occuper d’eux.

J’en ai discuté avec mon compagnon et je lui ai dit que j’aimerais avoir plus de temps pour moi quand le petit était présent. Ça l’a blessé et il a du mal à comprendre étant donné que tout allait merveilleusement bien au début. Il pense que c’est plutôt le fait qu'il soit en contact avec son ex qui me pose problème. Est-ce possible qu’un jour, je puisse à nouveau aimer son fils et qu’il me manque?

Réponse de Dr Sex

Chère Heidi,

Être dans une relation dans laquelle vivent un ou plusieurs enfant(s) de parents différents, issus de la relation actuelle ou d’une relation antérieure des partenaires, est un défi majeur pour toutes les personnes impliquées. Faire face à cette situation nécessite de faire preuve de tact et d'un haut niveau de compétence communicative.

Quand – comme toi – on tombe amoureuse d’un homme qui a un enfant, on ne l’a pas pour soi, au début, comme dans une relation amoureuse ordinaire. Les enfants sont en visite plus ou moins régulièrement et il faut d'abord trouver sa place en tant que belle-mère dans cette constellation. Souvent, l’ex est toujours présente en tant que mère biologique des enfants.

Certaines femmes vivent cette situation comme si la place qu’elles convoitent, à juste titre, aux côtés de leur partenaire était déjà prise. Et on peut comprendre qu’elles y réagissent avec de la colère et de manière agressive. La plupart du temps, les émotions sont dirigées vers les enfants, alors qu’ils ne sont assurément pas responsables de cette situation compliquée.

Certains hommes ont tendance à fermer les yeux sur ces problèmes. Souvent, ils ont mauvaise conscience par rapport aux enfants et tentent de compenser, d’une manière ou d’une autre, pendant le week-end. Ils attendent alors de leur nouvelle partenaire qu’elle mette ses besoins au second plan et qu’elle joue le jeu. Mais cela ne peut pas fonctionner, à terme.

Ces dernières se sentent souvent rejetées par leur partenaire en tant que femme et finissent par douter d’elles-mêmes. Elles sont partagées entre le respect – après tout, elles sont arrivées en dernier dans ce système familial déjà existant – et la colère du fait qu’elle ne peuvent pas endosser leur rôle en tant que partenaire de «leur» compagnon et concevoir librement leur relation avec lui.

Dans votre cas, cette dynamique est également en place et je pense, par conséquent, que vous avez besoin de vous faire accompagner dans cette situation complexe – à la fois en tant que couple et dans votre rôle de parents. Je ne sais pas si cela te permettra de retrouver les sentiments que tu éprouvais au début pour le fils de ton partenaire. Toutefois, cela permettra au moins de te laisser une vraie chance de refaire un pas dans son sens et d’attaquer le problème à la racine. Bon courage!