«Je suis troublée et ne comprends plus le monde!»

J'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de onze ans. Mon enfance a été pleine de problèmes, et comme j'ai grandi seule avec ma mère, je n'ai jamais vraiment pu être une enfant. Depuis que je suis partie de la maison, je suis en thérapie. Ma psychiatre pense que je vais probablement repasser par une sorte de puberté dans ce processus.

Les conversations que j'ai avec elle libèrent énormément de choses chez moi. Je suis submergée par les émotions et la peur de la perte se manifeste également. J'ai souvent des crises de panique où je ne reçois presque plus d'air. Je me suis aussi retrouvée à avoir des fantasmes sexuels avec une femme. Est-il vrai que c'est une phase normale pendant la puberté?

J'aime énormément mon petit ami et je ne veux en aucun cas une relation avec une femme. Même si cela apparaît dans mes fantasmes, l'idée d'en faire l'expérience me dégoûte. Je suis complètement dépassée, confuse et ne comprends plus le monde! En fait, j'aimerais arrêter la pilule, mais j'ai peur que ça ne fasse qu'empirer les choses. Que se passe-t-il?

Réponse de Dr. Sex

Chère Miriam,

Il est fort probable que les montagnes russes émotionnelles s'accentuent encore lorsque tu arrêteras la pilule. Pour autant, cela ne doit pas t'empêcher d'arrêter le médicament. Je suis sûr qu'avec le soutien de ta psychiatre, tu réussiras à relever le défi!

Les hormones contenues dans la pilule mettent le corps dans un état qui s'apparente à celui de la grossesse. Chez une femme qui utilise ce moyen de contraception, les perceptions physiques et émotionnelles seront donc tout aussi confuses que chez une femme enceinte. Et souvent, cela a un impact sur le désir.

Étant donné que tu as commencé à prendre des hormones dès l'âge de onze ans, ce qui coïncide plus ou moins avec le début de la puberté, cela a empêché à ton corps et à ton esprit de se développer sans hormones artificielles. Si tu arrêtes de prendre la pilule après douze ans, cela aura inévitablement des conséquences.

L'une d'elles est probablement ce que ta psychiatre a voulu dire en évoquant la possibilité d'une espèce de deuxième puberté. On pourrait aussi dire que grâce au processus de thérapie et à l'arrêt de la pilule, tu te sentiras de plus en plus libérée de tout filtre dans ton corps de femme pleinement développé, dans le monde dans lequel tu évolues.

Comme tout ce qui est nouveau et inconnu, cela peut sembler déroutant, voire menaçant, au début. Mais ne te laisse pas trop effrayer et tourne ton regard vers toute la beauté qui y est liée. Bientôt, tu y trouveras un sens et une certaine sécurité.

Quant aux fantasmes homosexuels, il se peut – sans que cela soit nécessairement le cas – qu'au cours de la puberté, ce genre d'idées fassent leur apparition. Je pense qu'il est crucial que tu les traites consciemment. Avoir un fantasme ne signifie pas devoir les mettre en œuvre dans la réalité. Profite, tout en sachant que tu n'auras jamais envie de les réaliser. Bon courage!