Question de Martha (51 ans) à Dr Sex: Dernièrement, j'ai fait la connaissance d'un homme célibataire chez une amie. Nous avons tous deux connu une relation difficile par le passé. Après notre première rencontre, il a commencé à m'envoyer constamment des messages d'amour extrêmement mignons et s'attendait à la même chose en retour. Comme je ne l'ai pas fait, il a été vexé et a cru que je ne l'appréciais pas du tout.

Plus tard, nous nous sommes revus. Je l'ai trouvé fort sympathique et j'ai commencé à me faire à l'idée d'une belle amitié entre nous. Mais au bout d'une heure, il s'est subitement énervé, a tourné les talons et est parti. Après cela, il m'a écrit des méchancetés, prétendant que je ne lui aurais pas montré d'intérêt et que je pensais sans doute qu'il voulait juste coucher avec moi.

Mais mon intention était tout autre. J'avais d'abord envie d'apprendre à bien le connaître et de voir si cela pouvait coller entre nous pour éviter que tout finisse par une grosse déception. Quand je lui ai demandé de le voir pour qu'on s'explique, il a piqué une vraie crise et m'a insultée et humiliée au plus haut point. Sous le choc, j'ai laissé les choses se tasser depuis. Pourtant, je ressens le besoin de le recontacter. Dois-je le faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Martha,

C'est à toi seule qu'appartient la décision de reprendre contact avec cet homme – si tu penses que cela a un sens – ou de laisser tomber. Quoi qu'il en soit, il me paraît important de clarifier ce qui te motive à aller dans un sens plutôt que dans l'autre et de ne pas agir sur un coup de tête.

L'homme en question est manifestement assez sensible et je suppose que derrière son côté soupe au lait se cache une grande insécurité. C'est également ce qui ressort des propos qu'il a tenus face à toi et que tu décris. Il semble te confondre avec la détractrice intériorisée à travers les yeux de laquelle il s'observe en permanence.

Tant qu'il ne prendra pas conscience de ce personnage mental, le rendant incapable de reconnaître qu'il projette sur toi une partie inconsciente de lui-même, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir avec cet homme, une relation qui – selon tes désirs – ne finisse pas en déception.

On ne peut que spéculer sur les raisons qui le mènent à adopter ce comportement. Il est probable que sa dernière relation, que tu qualifies de difficile, ait joué un rôle central. Mais elle n'était peut-être que le reflet de problèmes non résolus qu'il traîne avec lui depuis bien plus longtemps.

Pour l'heure, tu n'es toujours pas ou très peu impliquée dans cette – son – histoire. Encore une fois, réfléchis bien à ce que tu fais, car tu ne pourras pas venir en aide à cet individu. S'il veut changer quelque chose, il doit déjà commencer par le faire de son côté. Et comme il s'agit sans doute d'histoires anciennes, il serait sans doute préférable pour lui de faire appel à un spécialiste. Bon courage!