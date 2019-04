«Ma technique de masturbation ne fonctionne plus!»

Question de Beni (31 ans) à Dr Sex: Cela fait des années que je me masturbe en frottant mon sexe en position ventrale. Mais cela a des répercussions négatives sur mes rapports sexuels et oraux avec mon nouveau partenaire. Parfois, je ne ressens rien du tout et je n'arrive pas à avoir d'orgasme, alors que je suis très excité.

Il m'arrive d'en être proche, puis l'excitation retombe tout d'un coup. Maintenant, je pratique la masturbation de façon normale. Mais l'envie me passe rapidement et j'interromps l'exercice, frustré. Mais quand j'utilise ma technique, cela prend à peine cinq minutes avant d'atteindre l'extase.

Cela ne fait que six mois que je suis dans une relation stable. Auparavant, je couchais rarement avec un autre homme et je me masturbais surtout. Je pense que c'est une des raisons de mon problème. Est-ce que mon pénis s'habituera un jour à autre chose pour que je puisse à nouveau avoir des orgasmes?

Réponse de Dr Sex

Cher Beni,

L'excitation physique pendant les rapports sexuels et l'orgasme résultent de l'interaction des impressions sensorielles, des mouvements rythmiques, de la tension ou de la relaxation musculaire et de la respiration. Pour avoir une influence, chacun de ses aspects particuliers peuvent représenter un problème.

De nombreux hommes se masturbent en étant extrêmement tendus physiquement et en exerçant une pression intense de la main sur le pénis, la faisant coulisser d'avant en arrière. Lors de rapports sexuels, cela n'a pas lieu, d'où la difficulté pour certains d'atteindre l'orgasme. Et pour tous, cette technique conduit à une forte réduction de la capacité à ressentir l'extase dans tout le corps et pas uniquement dans la zone du pénis.

En adoptant une autre technique de masturbation, on peut obtenir un changement. Il est important de ne pas frotter consciemment le pénis en exerçant une trop forte pression dessus, mais de le saisir avec douceur et de le diriger dans la main qui l'enveloppe en effectuant une rotation du bassin, puis de faire des mouvements de va-et-vient. Avec l'aide d'un lubrifiant, la stimulation peut encore être intensifiée davantage.

L'excitation entraîne une respiration superficielle, saccadée et haletante. Celle-ci rend impossible de percevoir ce qui se passe dans ce rapport et dans le corps. Si des tensions surgissent ou si la pensée prend le dessus, il peut être utile de se concentrer sur la respiration et de la laisser envahir tout le corps.

Trouver ce qui fonctionne pour toi demande un peu de patience. Au lieu de suivre des impulsions rapides qui mènent très vite à l'orgasme, il vaut mieux profiter de l'instant présent, sans intention particulière et sans but précis, en solo et avec ton partenaire. Amuse-toi bien et bon courage!

