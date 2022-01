«Comment trouver la femme de mes rêves?»

Question de Sony, 30 ans, à Dr Sex

Cela fait maintenant de nombreuses années que je suis célibataire et que je suis en permanence en quête de l’âme sœur. Il me tarde toujours plus de rencontrer la compagne idéale, mais à 30 ans, je commence tout doucement à désespérer.

Je ne sais pas pourquoi, mais je n’arrive pas à avoir un rendez-vous avec une femme qui me plaît. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis l’arrivée du coronavirus, bien au contraire. Je désespère et me demande si c’est de ma faute que rien ne fonctionne.

Mais il m’arrive aussi de penser que ce sont peut-être les femmes qui ont un problème et sont coincées. Que puis-je faire et comment trouver une femme qui me corresponde?

Cher Sony,

Beaucoup de gens savent ce que c'est que d'être en quête d'une personne avec laquelle on peut tout partager et que l'on recherche au petit bonheur la chance, même si ce que l'on recherche n'est pas très clair. Justement, il est difficile, voire impossible, de trouver quelque chose si on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est pourquoi tes efforts reviennent à chercher une épingle dans une meule de foin.

Si tu veux que tes recherches aboutissent à quelque chose de concret, il convient de te faire une idée claire de ce que tu recherches en définissant notamment à quoi devrait ressembler la femme de tes rêves. Tu peux procéder ainsi: décris le plus précisément possible son physique, ses qualités humaines, ses centres d’intérêt et ses traits de caractère, son style vestimentaire, son mode de vie, sa façon de faire l’amour, le domaine dans lequel elle travaille et ses projets d'avenir.

Dresse ensuite une liste de tes conclusions, classées en trois colonnes: «Absolument indispensable», «Souhaité, mais pas indispensable» et «Sans importance». Cela te permettra de dégager un profil de personnalité à l'aide duquel tu pourras te rendre compte à quoi pourrait ressembler ta partenaire. Cela va de madame parfaite à madame hors de question en passant par madame minimum.

Tu devrais également tenir compte de certaines probabilités statistiques en utilisant la liste. Évite donc de n’être à la recherche que de la femme parfaite, au risque de voir la recherche de quelque chose de réalisable se transformer en espoir d’un miracle.

En privilégiant ce qui est possible par rapport à ce qui est peut-être génial, mais plutôt invraisemblable, tu augmenteras considérablement tes chances de trouver enfin une partenaire avec laquelle partager ta vie. Bon courage!

